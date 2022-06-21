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工作一整年忽然被炒掉！中科院資遣香港籍工程師遭判違法解雇

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▲中科院被認定違法解雇香港籍工程師。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

國家中山科學研究院2019年9月間錄用香港籍姚姓工程師，但1年後突然以姚男具港籍身分而資遣。姚男不服，起訴「確認僱傭關係存在」，一二審均認定中科院無端解雇，確實違法，必須賠償。中科院上訴最高法院，最高法院21日駁回上訴確定。

判決指出，姚男在2019年5月間校園博覽會時，獲得中科院青睞、錄取進用，並自當年9月2日起到職，擔任電子系統研究所工程師，雙方簽訂聘僱契約，約定每月薪資為58,000元。不過姚男工作一整年後，突然遭到中科院解雇、資遣。姚男認為自己並無工作上重大違失，甚至2019年底工作考核結果均為良好，竟遭無端解雇，因此起訴要求確認僱傭關係存在。

法院審理時，中科院否認違法解雇。中科院辯稱，校園博覽會錄取通知上已特別註明「大陸地區、香港或澳門地區人士」不得辦理進用；另外依照中科院「人事管理規章」、「員工工作規則」均規定，「大陸地區、香港或澳門地區人士不得辦理進用，於進用後始查覺者，得取消其錄取資格。」因為姚男具有香港籍身分，故取消其錄取資格而資遣，並無違法。

一審法院判決中科院敗訴，中科院上訴二審，高院審理後，認為中科院因職司國防武器裝備科學研究任務，注重國安與資安，確實有必要防範中港澳地區人士；但這跟進用之聘雇人員對於所擔任之工作能不能勝任，分屬二事。姚男在客觀上之學識、品行、能力、身心狀況，並無不能勝任工作之情事；主觀上也無「能為而不為」、「可以做而無意願做」的狀況。僅以他具有香港籍身分就解雇，顯然違背《勞動基準法》保障勞工的意旨。

此外，高院也認為，中科院2019年12月對姚男的工作評語為「姚員工作態度認真，主動積極，表現優異，成效良好。」、2020年1月評語為「姚員負責執行……及功能程式開發撰寫測試，工作認真盡責，表現良好。」，其餘月份成績均為正常。顯見姚男在客觀上之學識、品行、能力、身心狀況，並無不能勝任工作之情事，主觀上亦無「能為而不為」之情事。

另外高院也發現，依照「香港特別行政區政府入境事務處」說明，「非香港地區永久性居民在不再通常居於香港後，有連續36個月或以上不在香港，喪失永久性居民身分。」姚男自2012年1月入境台灣後，直到2016年10月才又入境香港，顯已逾越36個月的期限，恐怕已不具香港永久居民身分，因此高院不採信中科院辯詞，再判決中科院敗訴。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴確定。

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