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快訊／確診生可參加分科測驗　教長：獨立考場內應考、用餐

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲教長潘文忠今天表示，分科測驗將開放輕度或無症狀確診考生在獨立試場應考。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗（前身指考）將在7月11、12日舉行，至今不到一個月，外界相當關心防疫措施，教育部長潘文忠今（17日）表示，像是醫學系、牙醫系、中醫系與公費生的名額都是高度競爭，不可能採取外加名額，所以今年分科測驗，正研議讓輕度或無症狀確診考生，經過醫師診斷後可以應考，也會在各縣市設立一個獨立考場，也是首次設立，不會和一般考生混考，也會在考前一天掌握考生狀態，若考生確診一定要通報，隱瞞將會取消所有考試資格與成績。

因應108課綱改革，末代指考在去年落幕，今年轉型為首屆分科測驗，考科也從去年10科減少為7科，不考國文、英文、數乙，考試時間也從3天縮短為2天，根據大考中心資料，7月11日第一天考「物理、化學、數甲、生物」等4科，7月12日則考「歷史、地理、公民與社會」等3科。

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而分科測驗從9日起開始報名，下週三（20日）截止報名，由於目前疫情仍處於相對高峰，外界相當好奇分科測驗的防疫措施，是否比照之前剛舉辦過的統測與國中會考。

教育部長潘文忠今早表示，分科測驗考完後採取登記分發入學，教育部與大考中心經過審慎評估，分科測驗之後的入學，像是醫學系、牙醫系、中醫系與公費生的名額，都是高度競爭，不可能採取外加名額，教育部與大考中心討論評估與規劃後，希望維持學生參與機會，對於確診考生，像是輕度或無症狀，經過醫師診斷後可應考，但這個挑戰大，教育部跟相關公衛學者專家與指揮中心密集討論，對於這些可參加分科測驗考生，每個縣市會設立一個獨立考場，不會和一般考生混考，維護一般考生的健康。

至於確診考生從家裡到考場的交通部分，潘文忠表示，教育部也會依循指揮中心最嚴格標準，確診生要搭乘防疫計程車，或由家人接送，一路由家裡進考場，對於試場監試人員，也會要求過半有醫護背景協助，並在試場內用餐，希望在今年高中畢業升大學學生的最後一次考試，兼顧考生權益與維護健康。

潘文忠也提到，日前已經舉辦完畢的大學甄選第二階段，有7所醫、牙與中醫的校系，已有安排確診考生應試經驗，也很順利，故意此作為分科測驗設立獨立考場的基礎，這也是首次設置獨立考場，規模可能大過二階面試，透過專設確診考生考場，完全區隔一般考生，「這有挑戰會但會做到最周延」，教育部跟大考中心會做好細緻規劃，提請指揮中心支持，在擴大防疫會議中，也對行政院長與指揮官報告，這是挑戰、也是必要，近期完成程序後就會對外說明。

若是有考生在考前一天確診，潘文忠表示，一般試場也會針對身體不舒服與需要隔離的考生而設置的考場，這是標準配備，另媒體詢問獨立考場是否一人一間，潘文忠回還在細緻規劃中，但間隔絕對會超過標準距離，教育部與大考中心也會在考前一天掌握考生狀態，若考生了解自己身體狀況一定要通報，會安排到合適考場，若隱瞞將會取消考生所有考試資格與成績。
 

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