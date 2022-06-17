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私校頻傳停招停辦　教長：不能讓背學貸孩子到品質不好學校

▲▼潘文忠指9月若全國解封，校園就跟進開放全面實體教學。（圖／摘攝自【新聞放鞭炮】直播）

▲潘文忠（右）表示，不能讓學子背學貸又到品質不好學校就讀。（圖／摘攝自【新聞放鞭炮】直播）

記者許敏溶／台北報導

受少子化影響，近期私校頻頻傳出將停招或停辦，教育部長潘文忠今（17日）指出，少子化問題對台灣高教是非常大的挑戰與關鍵，但不能讓已揹負學貸的學生，還要進入無法沒有好的辦學品質的學校，私校退場條例完成立法，會加速私校退場速度，私校退場可能很痛，卻是國家政府一定要面對的事情。

教育部長潘文忠今早接受《新聞放鞭炮》節目主持人周玉蔻訪問，周玉蔻指出，近期私校問題頻傳，包括華夏科大跟台科大、北醫之間的問題，還有大學退場是棘手難題，對於在教育現場的潘文忠，是否很棘手。

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潘文忠回應說，華夏科大目前有3千多名學生，教學都正常，也不是教育部列管的專案輔導學校，也沒有正式向教育部提出合併計畫，根據側面了解，華夏科大董事會是考量學校的長期發展，才打算與台科大合作，但仍在交換意見過程，而公私立學校合併的難度高，教育部立場是樂觀其成，但不會採取什麼動作。

至於近期私校問題，潘文忠表示，私校退場條例完成立法，加速私校退場速度，而沒有好的品質辦學的學校，若孩子進到學校，還要背負學貸，在學校又沒有好的學習品質，不能讓孩子面對，私校退場可能很痛，但必須由國家政府要去面對。

周玉蔻也提到，文化大學董事會又傳出爭議，潘文忠指出，文大是私校，必須依循董事會章程辦理，當時董事會推選台大校長管中閔和成大校長蘇慧貞擔任文大董事，教育部經過審慎評估與再三斟酌，認為頂大校長辦學經驗可協助私校的校務發展，但教育部絕對不會介入文大董事會。

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