中重症確診生不能參加分科測驗　教長：盡力協助輔導入學

▲教育部長潘文忠表示，方科測驗將不開放中重症考生參與，但會盡力協助輔導入學。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗（前身指考）將在7月11、12日舉行，外界相當關心防疫措施，教育部長潘文忠今（22日）表示，分科測驗防疫措施，本週五（24日）將由大考中心詳細說明，原則開放讓輕度或無症狀確診考生在獨立考場應考，但因為醫牙中醫與公費生都是高度競爭，不可能採取外加名額，故不會有補考，若考生確診後演變為中重症，教育部會跟招聯會做研處，會思考相關的協助輔導入學方式，但可能無法符合學生期待到高競爭的科系。

因應108課綱改革，末代指考在去年落幕，今年轉型為首屆分科測驗，考科也從去年10科減少為7科，不考國文、英文、數乙，考試時間也從3天縮短為2天，根據大考中心資料，7月11日第一天考「物理、化學、數甲、生物」等4科，7月12日則考「歷史、地理、公民與社會」等3科。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而教育部長潘文忠上週已公開表示，像是醫學系、牙醫系、中醫系與公費生的名額都是高度競爭，不可能採取外加名額，所以今年分科測驗沒有補考，但會研議讓輕度或無症狀確診考生，經過醫師診斷後可以在獨立考場應試，會在各縣市設立一個獨立考場，也是首次設立，不會和一般考生混考。

▲教長潘文忠表示，分科測驗沒有補考，中重症考生若無法應考，將盡力協助輔導入學。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠今天在部務會議前接受媒體聯訪時也表示，有關分科測驗的防疫措施，指揮中心上週已經核准大考中心提出的防疫計畫，大考中心預計在後天週五上午正式說明相關防疫措施，大致內容和上週說過差不多，會開放輕度或無症狀確診考生，經過醫師診斷後可以應考，並設置獨立考場和一般生區隔。

媒體追問，若是中重症確診考生，是否可以參加考試或補考？潘文忠表示，這次分科測驗不會有補考，考生若是重症以上狀況，身心狀況恐怕也不能應考，醫師也會從防疫安全建議不要考試，若有中重症考生，教育部會思考相關的協助輔導入學方式，但可能無法符合學生期待到高競爭的科系就讀。

潘文忠指出，多數考生都打完兩劑疫苗，也屬於年輕組群，而近期看來，確診者多數為輕症或無症狀，希望避免考生有中重症情況發生，若出現中重症考生等特殊狀況，教育部會跟招聯會做研處，盡力協助全部考生。