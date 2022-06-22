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「直男行為研究社」爆紅　江永昌談跟騷：別把拒絕當欲擒故縱

▲▼犯罪,行兇,挾持,尾隨,暴力,威脅,跟蹤,傷害。（圖／記者周宸亘攝）

▲跟蹤騷擾示意圖。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

臉書粉絲專頁「直男行為研究社」因分享各種NG的求愛對話爆紅，民進黨立委江永昌今（22日）透過臉書表示，很多女性分享面對男性騷擾、搭訕等行為的困擾，今年6月《跟蹤騷擾防制法》上路以來，截至6月12日就有166件報案申請，其中超過8成的嫌犯是男性，提醒民眾：當自以為浪漫的行為被明確拒絕，那並不表示對方在害羞或是在玩欲擒故縱的把戲，「對方就是在拒絕而已」。

江永昌表示，根據警政署統計，自6月1日《跟騷法》上路以來，截至6月12日為止總共有166件跟騷法報案申請，其中通訊騷擾為大宗、盯哨尾隨次之；值得注意的是，在這166件中，高達83%（138件）的跟騷嫌犯是男性，女性嫌犯則不到1成。

江永昌表示，台灣社會直到目前為止都是一個善待男性的社會：有些出自男性自以為是的行為，不論是自以為浪漫、耍帥或自以為溫柔體貼，亦或故意試探、搭訕，而反覆持續所做的行為，實際上造成許多女性在生活中增加了不必要的困擾及恐懼。

江永昌直指，臉書粉絲專頁「直男行為研究社」中就已經有大量的案例，也有許多女性在貼文中分享面對這些男性的經驗與困擾，而其中最為共通的經驗是「拒絕了也沒有用」，或者更驚心的是，「拒絕了要擔心生命安全」。近期，他注意到網路上出現所謂「戀愛達人」教男生們如何在路上搭訕女性，甚至開價新台幣80萬元，然而，這些課程內容卻充滿著讓女性不安、不滿甚至恐懼的內容。 

江永昌表示，這些女性的共同經驗描繪出臺灣社會的重要問題：許多男性錯把長期騷擾當成堅定不移、錯把反覆跟蹤當作溫柔體貼、錯把踰矩行為當成男子氣概的展現等不一而足，同時，這類男性似乎也缺乏接受被拒絕的能力，導致跟騷事件層出不窮。他坦言，《跟騷法》其實是最不得已的作法，因為跟騷法終究是藉由外在的制約，去限制人們不要做某些事，但是，跟騷法所表列的8種行為樣態，是不論如何都不應該被做出的。

江永昌補充，當自以為浪漫的行為被明確拒絕，那並不表示對方在害羞或是在玩欲擒故縱的把戲，對方就是在拒絕而已，而被拒絕不會怎麼樣的。他希望，台灣社會可以共同努力，打造成一個女性走在路上不需要擔心被糾纏、跟蹤、騷擾的社會，形塑出一個「我可以拒絕這個人而不用擔心後果」的社會。

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