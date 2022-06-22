民進黨剩雙北市長等10縣市未提名　林錫耀曝目前最新進度

▲民進黨中執會後，秘書長林錫耀回應記者提問。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨22日再完成新竹市長、桃園市長、基隆市長等3縣市的提名。對於接下來的提名作業，民進黨秘書長林錫耀表示，已經完成12縣市，還剩下10縣市，會在主席蔡英文指示下加快腳步，只要人選適當、時機成熟，就會完成徵召提名。

民進黨22日中執會正式通過提名新竹市長林智堅參選桃園市長、新竹副市長沈慧虹參選新竹市長，以及立委蔡適應參選基隆市長，並在中執會後，由主席蔡英文親自召開記者會，向國人推薦三位參選人。

對於剩下的縣市長提名作業，包括外界矚目的雙北市長人選，林錫耀表示，7月17日的全代會，可能外界誤解提名人都要在全代會通過，但事實上不是，全代會大家了解主要任務就是完成黨內黨職人員選舉，如果全代會前有提名候選人一定會藉這機會讓大家在這上面登場。

林錫耀說，至於全代會前是不是所有縣市都會完成提名？其實並沒有這樣的設定，今天提名三位之後，全國22縣市已經完成12縣市，剩下10縣市，不見得每一縣市都會提名，預期選對會在主席蔡英文指示下，會在這段時間加快腳步，針對提名候選人會積極進行徵詢跟協調相關作業，只要人選適當、時機成熟，隨時會透過選對會、中執會來完成徵召提名，目前沒有一定要依照怎樣的進度來完成提名工作。