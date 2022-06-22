唐山主嫌當過「澳門疊碼仔」　陸官媒再問：消失23分鐘去哪？

▲唐山打人事件主嫌 。（圖／翻攝抖音）

記者任以芳／綜合報導

唐山燒烤店打人事件持續調查中，多名嫌犯背景也被起底。大陸媒體追出主嫌陳繼誌黑歷史，曾經暴力討債、虛設公司，還在澳門賭場專門賭場介紹新客人，當地人稱「疊碼仔」。目前，大陸官方要求徹查這起事件始末，以及是否有官員私相授受。陸官媒《環球時報》今（22日）再次發文質疑唐山警方包庇犯罪，必須交代受害人報案後消失的23分鐘，警方到底去哪了？

綜合陸媒報導指出，唐山打人事件的9名嫌疑人全數落網。其中，《中國新聞周刊》報導指出，陳繼誌並沒有外界傳聞的那麽有錢，「他歸案後，警方通過調查發現，他通過一些小額貸款公司，欠了大量高利貸。

《中國新聞周刊》報導指出，陳繼誌早年做水產生意並不成功。前些年，還在澳門賭場當過「疊碼仔」（指幫助賭場介紹新客人等業務的人員）。2015年曾教唆他人暴力討債，對商姓被害人實施毆打後非法拘禁；2020年因不當得利糾紛被唐山市中級人民法院強製執行，執行標的34281元，因全部未履行，他被法院列為失信被執行人，被限制高消費。

▲大陸官媒要求徹查，報警後消失的23分鐘，警方去哪了？（圖／翻攝抖音）

除了主嫌背景複雜，其他嫌犯都有暴力討債、毆打等惡劣行為，多年來唐山警方為何沒有處理，引起外界質疑公憤。《中國新聞周刊》也指出，大陸唐山市政法系統的張曉東（化名）透露，唐山市委主要領導已明確表示，燒烤店打人事件，必須深挖，哪些公職人員與陳繼誌等人有過利益輸送也一定要查明。

大陸官媒《環球時報》今（22日）發文質疑，此次警方通報中提到的當地派出所在當天淩晨2：41接到報警後，是在淩晨3：09才到場的。這與此案最初當地派出所對媒體表示的在接警後僅5分鐘就趕到的時間點（2：46），差了23分鐘。

報導稱，消失的23分鐘出警時間，唐山警方尚未有任何說明，但來自河北省紀委監委網站的消息顯示，當天處置此案的部分當地分局和派出所的警方人員正在接受審查調查。這說明這個問題已經被唐山方面關注，相信唐山方面也會對此事做出回應。

▲唐山民眾分局門口排長龍要舉報不法份子。（圖／翻攝微博）

報導指出，不少網民質問，從派出所到燒烤店的距離大約兩公里不到，開車幾分鐘就能抵達，為何警方用了23分鐘才到？也有基層員警解釋，派出所夜班工作很繁雜且人力有限，實際出警時間不可能這麽短。但警方最初虛報出警時間都是不可接受的。

最後報導稱，過往的很多案例多次證明，無論誰搞出一些「自以為是」的操作，結果往往對自己最不利。因此，我們希望唐山警方能夠嚴謹地查清此事，實事求是地給出一個完整的回應。