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韓國女網友「滿嘴愛」 七旬男急匯機票錢險遭詐

▲郭姓男子誤認女網友甜言蜜語，急匯機票錢給對方，幸好被警方及時阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲郭姓男子誤認女網友甜言蜜語，急匯機票錢給對方，幸好被警方及時阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名74歲郭姓男子，透過臉書結識自稱住在韓國的女網友，以為飛來異國艷福，為愛沖昏頭，21日中午12時許直奔銀行欲匯款，行員察覺有異與市警二分局合力苦勸聯手成功阻詐。

二分局民權派出所於21日中午12時許接獲忠義路銀行行員通報有一名男子急欲匯款幫助女網友代墊機票錢，行員擔心老翁遭到詐騙，立即通報警二分局民權所員警到場協助關懷瞭解。

據了解，七旬郭姓男子在臉書上認識一名女網友並加LINE互稱「愛人」，該女子以甜言蜜語、溫柔攻勢取得郭男信任後，表示要從韓國來到台灣見面，與他共同生活，但需郭男先行匯款美金500元（約新台幣15000元）的機票錢至其海外指定帳戶，郭男不疑有他前往忠義路銀行欲臨櫃匯款時，經行員關懷提問匯款原因並通知警方前往處理。

▲郭姓男子誤認女網友甜言蜜語，急匯機票錢給對方，幸好被警方及時阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭男在警方面前，仍堅信韓國愛人是真心愛自己的，且出示通訊內容都是「在一起」、「照顧你」、「把我的錢給你」等甜言蜜語，左一句「愛人」、右一句「愛你」，讓郭男急匆匆來匯錢要供其買機票立即來台一起生活。

民權所巡佐李庚隆、警員凃明誠當場請郭男冷靜思考，你的韓國愛人怎都用簡體中文字與你聯繫，再續予開導說明此為詐騙慣用伎倆，並將各類被詐騙的報導讓其觀看，老翁才從情海中驚醒，直跺腳氣說「這把年紀了還有人要騙」！

市警二分局表示，詐騙方式層出不窮，交友軟體充斥詐騙陷阱，民眾若遇到對方要求借錢或投資時，務必要提高警覺，應秉持「匯錢、買點數免談」的原則，以免傷財又傷心，若有任何疑問應立即撥打165反詐騙專線諮詢或110電話查證。

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