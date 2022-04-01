沈默但強大的武器　俄羅斯未來只向友好國家出口糧食

▲普丁的好麻吉、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

俄羅斯「衛星通訊社」4月1日報導，俄國聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)表示，俄羅斯未來只向友好國家供應糧食和農產品，按商定的比例以盧布跟該國貨幣結算。

梅德韋傑夫在社群媒體Telegram上發文說，「我們未來只向我們的朋友(所幸我們有很多朋友，他們不在歐洲，也不在北美)供應糧食和農產品。我們出售時將按商定的比例以盧布和對方的貨幣結算。」

梅德韋傑夫說，「俄羅斯的糧食是沈默卻強大的武器，農產品的輸出正在超過真正的武器出口。現在的情況是，很多國家的糧食安全都依賴於我們的供應。事實證明，糧食是我們無聲的武器，無聲但強大。如果有人不知道或者忘了，那麼容我提醒你，我國的農產品輸出正在超過真正的武器出口，去年高達370多億美元。」

▲俄羅斯近年來已成為全球最大的小麥出口國。（圖／取自免費圖庫pexels）

梅德韋傑又說，俄羅斯是目前最大的糧食生產國，跟印度和中國並駕齊驅，近年來已成為最大的小麥出口國。梅德韋傑夫寫道，「我們不會向對我們不友好的國家輸出我們的食品和農產品，也不會從他們那裡購買任何東西，儘管我們從2014年起就一直沒有購買，但禁止進口的食品清單還可以繼續加長。」

梅德韋傑夫透露，國內市場將是俄羅斯糧食供應的優先考量，政府會幫助農民並管控糧食價格。豐富而味美的俄羅斯食品，足以完全滿足國家的內部需求。