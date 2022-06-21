高雄2男新買BB槍太嗨「朝輕軌開1發」測威力　先賠3萬再送辦

▲陳姓男子拉下車窗，以新購BB槍朝站體射擊。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄輕軌馬卡道站21日發生站體玻璃牆爆裂，警方調閱監視器後，查出2名男子到市區購買價值4200元的BB槍後，回程中疑似太嗨，竟搖下車窗朝輕軌站體玻璃牆射擊以測試威力，警方將兩人逮捕到案，不僅新買的BB槍因為是犯案工具要被沒收，2人還要賠償高捷公司2萬4000元修復費用。

這起事件發生在21日上午7點52分，高雄捷運司機員經過馬卡道站，發現右側第二排第二面玻璃牆爆裂，經向上通報後，高捷公司緊急向警方報案。

▲▼高雄輕軌馬卡道站玻璃牆爆裂。（圖／記者吳世龍攝）

警方調閱監視器後，發現22歲柯姓男子與21歲陳姓男子共乘一部車，20日前往市區購買BB槍，回程途中疑似太嗨，行經鼓山區馬卡道與華安街口輕軌C19站體時，坐在副駕的陳姓男子突發奇想，便拉下車窗以新購買的BB槍測試威力，以鋼珠彈擊發，導致站體玻璃牆破裂。

內惟派出所獲報後，立即成立專案小組，擴大調閱週邊監視器影像，逐一比對案發時經過之可疑涉案人車，在4小時內破案。涉案犯嫌經警詢製作筆錄後，除依法沒入所起出的犯案BB槍、瓦斯鋼瓶與鋼珠彈，並協助捷運公司就毀損玻璃回復原狀相關費用，共2萬4000元照價賠償，後續將依毀損公物罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

▲▼警方起獲作案BB槍、鋼珠彈，並將2人逮捕到案。（圖／記者許宥孺翻攝）