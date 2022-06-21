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桃園老碾米廠拚轉型　「粗味」健康休閒零食翻轉米食印象

▲桃園老碾米廠拚轉型，「粗味」健康休閒零食翻轉米食印象

▲「粗味」旗鑑店系列純手工製作米果，深受歡迎。（圖／粗味提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區興榮老碾米廠拚轉型，推廣台灣好米，二代接班人楊國基與妻子張紋菁，開創出台灣第一個無麩質米果配方，堅持選用在地食材，以傳統工法改良的無添加非油炸製程，創立「粗味」品牌，翻轉現代人對米食印象。「粗味」除了包裝裁切，幾乎是純手工製作的米果，更獲得星宇航空的青睞，成為機上指定點心。

▲桃園老碾米廠拚轉型，「粗味」健康休閒零食翻轉米食印象

而為了讓更多喜愛休閒食品的民眾，享受「粗味」的健康美味，張紋菁說，2022台北國際食品展於22日起迄25日於台北南港展覽館2館1樓展出，「粗味」系列產品也獲邀參與。擁有高考營養師証照的張紋菁表示，身為碾米廠第二代，深感於台灣米市場逐年萎縮，積極轉型求生存，將米食精緻化，從傳統產業升級邁向文創伴手禮型的休閒食品。

▲桃園老碾米廠拚轉型，「粗味」健康休閒零食翻轉米食印象

▲張紋菁(右)說，每個米果都是經過「拿起來咬下去不掉屑」的嚴格檢驗。（圖／粗味提供）

粗味品牌的理念是「在地、好吃、無負擔」，以無麩質、無添加、非油炸、嚴選台灣在地食材的標準去產出每個產品。產線上除了包裝裁切是靠機器之外，都是純手工製作才會有獨特的溫度及扎實的傳統口感。以烘烤而非油炸的方式，堅持選用麥芽糖取代傳統砂糖，以此去還原油炸的酥脆口感，並且保留糙米香，每個米果都是經過「拿起來咬下去不掉屑」的嚴格檢驗。

▲桃園老碾米廠拚轉型，「粗味」健康休閒零食翻轉米食印象

同時，粗味也研發出全國第一包無麩質配方米，與花東小農契作，以在地食材結合營養師的專利配比，讓消費者吃零食也能獲得每天需要的營養；並且協助小農將台灣的農產品變成儲存期較長且經濟價值較高的休閒食品。因此得到農委會十大魅力商品的第一屆第一名（評審團大獎），並且接到星宇航空、高鐵、摩斯、星級飯店的訂單，一天產能高達一萬包，為台灣米拚轉型創下無限商機。「粗味生活」官方網址：https://truth-life.com

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