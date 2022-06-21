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等不及振興！　這2家客運7月起縮小優惠「貴1到5元」

▲▼彭男搭臺北客運667號公車，涉嫌對女子性騷擾 。（圖／台北客運提供，非當事車）

▲台北客運與桃園客運聯營9023及9025路線7月起將縮小漲幅，圖非該路線車輛。（資料圖／台北客運提供）

記者李姿慧／台北報導

受疫情衝擊，重創客運業，雖交通部7月將祭出振興方案，客運業每載一名旅客就補助15元到70元不等，不過有國道客運撐不下去了，台北客運與桃園客運聯營的2條國道客運路線7月起將縮小優惠幅度，漲幅約1元到5元不等。

台北客運與桃園客運聯營的9023桃園－捷運劍潭站、9025中壢－松山機場等國道客運路線，7月1日起將縮小優惠票價幅度，其中9023路線從捷運劍潭站搭至經國轉運站為45元，搭至中正藝文特區、中正同德十一街口、尊爵飯店等為50元，至中正慈文路、中正商業大樓、北門口、鴻福寺為58元，若到桃園火車站、桃客總站票價為60元，7月1日起，各區間票價均調漲5元。

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另外9025路線台北出發後，搭至祐民醫院、高雙村為70元，到中央大學票價為75元、新明國中、舊社、第一銀行、中壢公車站等站均為75元。7月1日後，至祐民醫院、高雙村為72元，若到新明國中、舊社為76元，搭到中央大學、第一銀行、中壢公車站為79元，各區間調漲1元至4元不等。

▲▼台北客運和桃園客運聯營路線縮小優惠幅度反映成本。（圖／翻攝台北客運官網）

▲台北客運和桃園客運聯營路線縮小優惠幅度反映成本。（圖／翻攝台北客運官網）

台北客運總經理李建文表示，7月1日起，2條通勤路線縮小優惠，該路線票價還沒有到票價上限，縮小優惠主要是撐不下去了，調幅都僅是零頭，不到10%，票價沒有調整到上限，主要是體恤乘客負擔。

李建文強調，業者希望客運公會全聯會盡快向公路總局提案檢討運價的18項成本，國道客運已經10多年沒有檢討票價和18項成本，至於未來是否調整票價，由業者自己去決定。

李建文指出，目前有的短途通勤路線，譬如基隆長庚醫院到南港展覽館9026路線為例，票價只收30元，老人票才收15元，業者還自己補貼半價優惠給老人家，即便每人都收30元也都不符成本，結果還要補貼給老人家，客運運價已經10多年沒有調整，但車子已經從三級環保進步到六級環保，車子更新外，還有原物料和勞動法規帶來的成本上漲，希望合時反映在運價18項成本上，讓業者能永續經營。

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