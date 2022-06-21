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社會 社會焦點 保障人權

皮包骨3兄弟老大猝死「身旁寶特瓶留謎團」　醫：完全沒中毒徵象　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮好修里皮包骨葉姓三兄弟，因生活貧困，三餐不繼，其中大哥20日因營養不良，被送往彰基醫院後病逝。知名導演、副總統賴清德辦公室前主任陳文彬痛批「社會安全網出現問題」，並提出10點質疑，他質疑葉家大哥究竟是因服用不明液體，還是因營養不良致腎衰竭敗血身亡。彰基發言人暨副院長周志中醫師明確指出，葉家老大完全沒有中毒徵象，是因為營養不良導致敗血症引發器官衰竭死亡，

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲彰化皮包骨大哥臥倒寶特瓶旁。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

和美消防分隊17日上午據報到場，後先將2弟弟送醫，在小房裡看到葉老大時，他人已經趴倒在寶特瓶旁，房裡沒有藥瓶及嗤鼻的農藥味，雖然身留有寶特瓶，但警方表示，瓶子也沒有味道。

外界質疑哥哥疑似喝下不明液體引發敗血症而亡，葉家老二指出，17日上午里長陳信義與議員賴清美到家中將他跟弟弟送醫，他強調，家中確實有用寶特瓶裝水，不知外界不明液體的說法，是從哪裡而來。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲葉老二躺床，葉老三坐在地上。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

外界質疑葉老大疑似有喝下不明液體，彰基發言人暨副院長周志中醫師表示，一般喝下強酸或強鹼，會導致喉嚨灼熱，有時還會口吐白沫，但葉老大沒有中毒徵象，安排社工及醫師診治，說話應對自如，只是體力較虛弱，到院經過檢查後，因為肺炎、營養不良，有安排他要住院，但他婉拒且堅持要出院。

周志中指出，葉老大19日又發高燒到40度左右，肺炎跡象非常明顯（非新冠感染），院方就隨即安排住院，進一步給予抗生素大量點滴為他治療，但是因為他營養不良，引起免疫力低下，然後引起菌血症，進一步是敗血症，因為敗血症引起多重性的器官衰竭，才導致死亡。

周志中進一步指出，葉家老三是在17日就安排他住進病房，他剛進來的是腎衰竭、營養不良、血鉀過低、嚴重脫水；住院後目前的情況，今天早上情況聽護理人員、主治醫師的報告，現在情況相當良好、食慾不錯，吃的很多，護理人員跟他換尿布，社工部安排的特別看護也跟他餵食，他也配合的很好。整個情況，血壓、脈搏、呼吸、心跳都很正常，都在快速的恢復中。

▲彰化皮包骨大哥高燒40度急送醫，民眾送物資塞滿冰箱。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲彰化皮包骨大哥高燒40度急送醫。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

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