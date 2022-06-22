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民進黨團要彰化縣長為「皮包骨3兄弟」道歉　王惠美：選舉作秀

▲葉家兄弟民進黨彰化縣黨團召開記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲葉家兄弟民進黨彰化縣黨團召開記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

和美葉家皮包骨3兄弟，家境貧苦引發社會關注，老大也因營養不良及肺炎驟然離世，今天議會民進黨團要求縣府在開議時提專案報告，並召開記者會砲轟縣府失能，要縣長王惠美道歉負責，縣府也回擊，請黨團不要為了選舉與作秀消費3兄弟，與其獵巫式栽贓抹黑，不如多關心並協助通報邊緣戶，將社會安全網落實。

彰化縣政府指出，葉家3兄弟案，縣府6月17日即派員關懷訪視並發放物資，對於案家的需求，已協助健保紓困，完成健保卡核發，並核列低收福利身分，提供整體照顧計畫，全力協助案家恢復正常生活。

縣府社會處指出，目前老三已取得低收入戶資格，提供醫療及健保等補助，因老三目前仍在醫院治療休養中，待其身體好轉後，本府已安排至身障家園予以安置，老二的部分也會等到他身體休養好後，輔導他找工作，讓他自力更生，絕非民進黨團所說的對他們兄弟三人困境不聞不間。

▲葉家兄弟民進黨彰化縣黨團召開記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲里長陳信義與葉家老二。（圖／記者唐詠絮攝）

另外，對於民進黨團稱「彰化縣政府的社會安全網」，縣府表示有極大誤解，事實上，社會安全網是結合政府民間力量共同打造，編織綿密的社會安全網，是你我大家共同的責任。

縣府指出，案件未曝光前，勤跑基層的民代也是未接觸到有這樣的個案，據連繫賴清美議員前往關心葉家三兄弟的當地里長陳信義說，他和左鄰右舍長期關懷葉家三兄弟的狀況，之前葉家兄弟常在附近的廟前走動，這十幾天才較沒出門，幾天前他去關心，全案才曝光，請大家要批評前請先查明狀況，不要亂罵人。

今天疫情繫記者會後，記者也針對民進黨彰化縣議會黨團要求道歉詢問縣長王惠美，王惠美只回答「這和防疫沒有關係」，隨即離開；縣府希望民進黨團議員們除了弄清楚事情原委，更不要為了選舉與作秀消費葉家三兄弟，與其獵巫式栽贓抹黑，倒不如扮演好社會安全網的一環，多關心周邊有無需要協助的邊緣戶並通報給社會處，縣府也呼籲鄉親發現類似狀況隨時撥打1957 關懷專線，有任何需要幫助的都會有專業社工服務。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

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