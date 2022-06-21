　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本土累計335萬例「確診地圖」曝光！新北78萬最多　台北市排第五

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

記者施怡妏／綜合報導

今（21）日本土新增5萬6339例本土個案，分佈於22縣市，其中又以台中市最多8341例，目前疫情已漸漸趨緩，各縣市確診數均在萬例以下。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，六都仍屬於深咖啡色區域，今年累計均超過20萬例。

個案分布為臺中市8341例，高雄市8048例，新北市6878例，臺南市5527例，彰化縣4625例，桃園市3853例，臺北市3550例，屏東縣2951例，雲林縣1821例，南投縣1462例，苗栗縣1438例，嘉義縣1417例，新竹縣1051例，新竹市945例，嘉義市943例，宜蘭縣918例，花蓮縣789例，臺東縣712例，基隆市589例，澎湖縣298例，金門縣156例，連江縣27例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，全國累計335萬7706人染疫，6都、彰化縣均大於10萬例，其中累積確診數最多的仍為新北市78萬8815例；外島澎湖縣、金門縣以及連江縣則均在萬例以下。

▲▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

而精神科醫師沈政男認為，台灣染疫人口達390萬時，單日確診數就有機會下降到萬例以下。對此指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前國內累計約330多萬人確診，依照沈的說法，可能會在2周後達標。「2週後是不是可能個案數掉到萬例以下，個人沒有這麼樂觀」。

羅一鈞提醒大家仍要戴好口罩，做好防疫，至於台灣是否已脫離高原期，他則說，預估周三個案數會較為穩定，有機會在5萬以下，但演變情形還要再觀察。觀察各區現況，目前都已脫離高原期或是正在脫離高原期。

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
台股大漲360點、底部已過？　法人揭「此時」之前都是逃命波
南柱赫遭爆霸凌大反轉　國中同學證詞相反
確診輕症可領勞保「傷病給付」　544人領不到錢原因曝
快訊／6高中同學漁光島戲水　3人遭大浪捲走
重機騎士自撞倒地！後方車友輾過　頸椎動脈破裂亡
獨／男獨攀合歡北峰失蹤！　跑山獸2小時神奇尋獲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今天新增5527例！　台南市政府呼籲民眾施打疫苗

放暑假！中一中宣布「請防疫假免期末考」　提高其他成績比例

農委會8億救石斑變4億！　內銷1600噸「電商、企業和超商」全包

讓確診亡者「安心走最後一哩路」　台中市23日起提供透明屍袋

高雄星級飯店超殺優惠「住1晚送1晚」　免費吃早餐...再贈千元餐券

台東+712！居家照護3830人　累計確診個案27712人

台中+8341　長者第4劑莫德納、兒童第2劑BNT明後天開打

中華郵政首日攜手SNOOPY　超萌聯名商品6／30開搶

宜蘭+918！縣府提供醫療支援　長照機構住民死亡率下降

與神同巡、夜間派對、市集展覽！最潮祭典「大溪大禧」7月登場

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

妻開車門差0.1cm刮傷　老公嚇到飆少女尖叫聲

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

今天新增5527例！　台南市政府呼籲民眾施打疫苗

放暑假！中一中宣布「請防疫假免期末考」　提高其他成績比例

農委會8億救石斑變4億！　內銷1600噸「電商、企業和超商」全包

讓確診亡者「安心走最後一哩路」　台中市23日起提供透明屍袋

高雄星級飯店超殺優惠「住1晚送1晚」　免費吃早餐...再贈千元餐券

台東+712！居家照護3830人　累計確診個案27712人

台中+8341　長者第4劑莫德納、兒童第2劑BNT明後天開打

中華郵政首日攜手SNOOPY　超萌聯名商品6／30開搶

宜蘭+918！縣府提供醫療支援　長照機構住民死亡率下降

與神同巡、夜間派對、市集展覽！最潮祭典「大溪大禧」7月登場

快訊／高雄吊船工人跌入4米深船艙！　無呼吸心跳搶救中

看病不用錢！日本東京23區推「高中生以下」免醫療費　擬砸2.8億

全台首間「遊艇碼頭酒店」台南正式開幕　無邊際泳池遠眺安平水岸

「兩門對接」民生經濟再起飛　金門議長力挺金廈大橋興建

4歲拿到「祖傳秘方」！11歲少女創業賣檸檬水　身價破3億

「侯友宜推居家照護計畫」　卓冠廷：結果急救責任醫院不收確診者

玄彬長腿鏡頭快塞不下！　九分褲搭「新歡白底鞋」露一截迷人線條

放送事故！唐斯看成人網站被發現　灰狼總裁親口證實要續約

大甲工業區沼氣中毒！老闆恢復心跳未脫險　員工送醫驗出確診

范米特二度被檢查「服裝儀容」不尋常？不忘讚主審：你很帥

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

今本土+56339　各縣市確診分佈曝

快訊／增115死！本土+56339

她長跑快6年卻分手　看眾量級1部片超有感

2歲恩恩「消失的81分鐘」音檔全文公開　衛生局還發出笑聲

她南韓街頭巧遇國際巨星　全網羨煞

12星座「沒有安全感CP組合」！

「7月手搖飲料全面漲價？」老闆吐心聲：會賠死

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

早餐店闆娘怒了　掛布條喊「18歲以上人類」勿叫阿姨

更多熱門

相關新聞

基隆確診數本島最低　林右昌：加速長輩、孩童疫苗接種

基隆確診數本島最低　林右昌：加速長輩、孩童疫苗接種

基隆市21日國內本土病例新增589例，外縣市通報106例，占18％。市長林右昌表示，本市今日確診人數589例，為本島各縣市確診數最低，基隆最早走出疫情，已逐步回復正常生活，近日防疫工作重點是加速完成長輩與孩童疫苗接種。

基隆6歲以下增31人確診　專責病床空床率50.6%

基隆6歲以下增31人確診　專責病床空床率50.6%

多縣市遠距教學到暑假　羅一鈞：尊重「高原期」地方政府因地制宜　

多縣市遠距教學到暑假　羅一鈞：尊重「高原期」地方政府因地制宜　

邊境攔截BA.4、BA.5均輕症無症狀　羅一鈞：僅傳播力增強

邊境攔截BA.4、BA.5均輕症無症狀　羅一鈞：僅傳播力增強

國民黨要求立案調查大鑫快篩　監院回應了

國民黨要求立案調查大鑫快篩　監院回應了

關鍵字：

確診地圖新冠疫情台灣防疫確診各縣市分佈

讀者迴響

熱門新聞

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

E級正妹驚爆圈內大哥「KTV包廂硬來」！火辣身材全露

反骨正妹爸開戰「酷炫親上火線反擊」！1句話打臉

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面