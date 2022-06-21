本土累計335萬例「確診地圖」曝光！新北78萬最多　台北市排第五

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

記者施怡妏／綜合報導

今（21）日本土新增5萬6339例本土個案，分佈於22縣市，其中又以台中市最多8341例，目前疫情已漸漸趨緩，各縣市確診數均在萬例以下。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，六都仍屬於深咖啡色區域，今年累計均超過20萬例。

個案分布為臺中市8341例，高雄市8048例，新北市6878例，臺南市5527例，彰化縣4625例，桃園市3853例，臺北市3550例，屏東縣2951例，雲林縣1821例，南投縣1462例，苗栗縣1438例，嘉義縣1417例，新竹縣1051例，新竹市945例，嘉義市943例，宜蘭縣918例，花蓮縣789例，臺東縣712例，基隆市589例，澎湖縣298例，金門縣156例，連江縣27例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，全國累計335萬7706人染疫，6都、彰化縣均大於10萬例，其中累積確診數最多的仍為新北市78萬8815例；外島澎湖縣、金門縣以及連江縣則均在萬例以下。





▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

而精神科醫師沈政男認為，台灣染疫人口達390萬時，單日確診數就有機會下降到萬例以下。對此指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前國內累計約330多萬人確診，依照沈的說法，可能會在2周後達標。「2週後是不是可能個案數掉到萬例以下，個人沒有這麼樂觀」。

羅一鈞提醒大家仍要戴好口罩，做好防疫，至於台灣是否已脫離高原期，他則說，預估周三個案數會較為穩定，有機會在5萬以下，但演變情形還要再觀察。觀察各區現況，目前都已脫離高原期或是正在脫離高原期。