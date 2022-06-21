結合台東康樂站及史前館闢公園綠地　幸福住宅親子公園10月完工

▲幸福住宅周邊親子公園預計10月完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府與國立史前文化博物館及台灣鐵路管理局攜手合作，爭取獲核定內政部前瞻基礎建設競爭型計畫，於台東市康樂車站、幸福住宅、國立史前文化博物館新闢站前廣場與史前花園工程，縣長饒慶鈴21日前往視察工程狀況，並表示，縣府於今年初著手新闢康樂站前廣場、幸福住宅旁綠地及整建史前文化博物館花園，打造台東市第2門戶，讓幸福住宅社區再升級，目前工程進度過半，將如期於10月完工，為縣民營造全齡舒適友善遊憩環境。



縣長饒慶鈴今日率建設處長許瑞貴，會同國立史前文化博物館館長王長華，自康樂火車站前沿路視察工區施工狀況，全力趕工以配合史前館封館2年整修後的重新開館。饒慶鈴提到，今天特別來恭喜我們的好鄰居國立史前博物館，在封館2年後，即將在6月25日進行試營運，預計在10月正式恢復營運。3年多來縣府致力營造親子友善環境，持續打造全縣兒童公園，東海公園現已開放，而縣立兒童運動公園也在近日動土開工，希望將最核心的區域留給國家未來的主人翁，另還有設計中的卑南泰安、鹿野、金峰等，全縣將達到13座兒童公園。

為了讓我們的幸福住宅幸福再升級，自今年1月起開始動工新建康樂巨石公園，工程分為康樂站前廣場、幸福綠地與史前館花園3大區域，目前喬木移植完成、時光大道等工區皆已見雛型，工地進度過半，尤其是史前館花園部分進度超前許多，以利史前館做開館準備。工程植栽項目為重點之一，新植343株喬木、移植71株喬木，全樹型移植14株、草皮及灌木數量也為數甚多，以營造具有自然風格的綠色生活圈，期盼未來這裡綠葉成蔭，成為適合縣民休憩的好地方。

饒慶鈴指出，縣府也與史前館洽談研究是否能有適當的形式，讓史前館的文化內涵走出建築物外，讓戶外也成為史前館的展場一部分，譬如國寶仿真品陳列在時光大道或幸福綠地。