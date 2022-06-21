台中+8341　長者第4劑莫德納、兒童第2劑BNT明後天開打

▲台中市65歲以上長者明天後施打第4劑莫德納，兒童第2劑BNT則從後天開始。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今天新增8341例，案例數全國最高，副市長令狐榮達下午在疫情線上記者會表示，市府6月22、23日將設置47處快打站，為65歲以上長者、55歲以上原住民接種第4劑，兒童第2劑BNT疫苗則從23日起「三管齊下」開打，家長可選擇最方便的方式，讓孩子接種疫苗，增加防護力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

令狐榮達表示，對照6月14日的確診數字，台中今天的確診數約下降20%，有專家學者指出台灣疫情進入「下樓梯」的階段，不過中南部仍在高原期緩降，防疫不能鬆懈，呼籲市民在外務必戴好口罩，做好個人防疫措施。

市府在22、23日啟動47處快打站，凡設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民，請記得攜帶小黃卡及健保卡到快打站接種，中央會額外贈送2劑快篩試劑和500元禮券；至於18歲以上免疫不全及免疫力低下，且病情穩定者；醫療院所醫事人員，以及長照機構住民也適用第4劑施打對象。

至於5至11歲兒童疫苗施打情形，令狐榮達說明，截至昨天為止，第1劑疫苗涵蓋率78.64%，第2劑6.17%，市府23日起透過三個管道施打，包括到合約醫療院所預約接種；39組醫療團隊24日起陸續到各校施打；本周末兒童可到快打站接種，時間地點會另行公告。

有關各高中以下學校暫停實體課程改採遠距教學到6月底，學生期末考方式一事，令狐榮達表示，因為高中學期成績計算與學生繁星升學等環節息息相關，大學入學採計成績方式為教育部統一規定，因此期末考方式，教育局授權各學校決定，市府也會督導學校做好防疫措施，在兼顧學生考試及學習權益下進行相關事宜。