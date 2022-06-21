宜蘭+918！縣府提供醫療支援　長照機構住民死亡率下降

▲▼宜縣府迅速提供相關醫療支援，長照機構住民的死亡率明顯下降。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府考量長照住民一旦染疫，病程發展快且急，為守護住民，縣府在疫情蔓延時，便迅速提供相關機構核酸檢測、快篩試劑和醫療支援，尤其在中央同意開放口服抗病毒藥物至診所後，也將藥物迅速分送至各長照機構合作的醫療單位，經過快速檢測且大量投藥後，宜縣內長照機構住民的死亡率明顯下降。

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中央今(21)日宣布宜蘭縣新增918名確診個案。宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭今日無新增死亡個案，惟新冠疫情仍然持續，提醒縣民如有感染疑慮，務必儘快篩檢、及早治療，才能守護健康；另外，第17波快打站正在提供服務，請未接種完整疫苗的民眾踴躍施打。

衛生局表示，由於住宿型長照機構的住民抵抗力較弱，一旦染疫，病程發展快且急。為了守護住民的健康安全，縣府在疫情蔓延時，便迅速提供相關機構核酸檢測、快篩試劑和醫療支援，也協助提升機構防疫品質。尤其在中央同意開放口服抗病毒藥物至診所後，衛生局也將藥物迅速分送至各長照機構合作的醫療單位，以供使用。

宜蘭校園疫情方面，今日新增確診學生數共167人、教職員工21人，累計共10,641位學生、1,011位教職員確診。目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.2%，第二劑涵蓋率為80.5%，第三劑涵蓋率達68%。衛生局提醒，目前第17波快打站陸續提供服務，請未接種完整疫苗的民眾踴躍施打。

另外，考量疫情發展，中央流行疫情指揮中心建議醫事人員在評估自身染疫風險與意願後，可接種第4劑疫苗，惟須和前1劑間隔5個月。衛生局表示，醫事人員如有施打第4劑疫苗的需求，可憑執業執照或工作證至快打站施打。