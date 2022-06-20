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北市已有「青銀換居」？行善社宅試辦40戶　詢問度高卻「無人申請」

▲▼行善社會住宅「高齡換屋」試辦計畫。（圖／台北市都發局提供）

▲行善社會住宅「高齡換屋」試辦計畫。（圖／台北市都發局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安20日提出「青銀換居」政見，市府蓋社宅時保留一定戶數，提供給周邊4、5樓層老舊公寓內行動不便長者入住，年輕人則以較優惠的租金價格租到老舊公寓，但台北市副市長黃珊珊上午稱，行善社宅已在推行。根據台北市都發局統計，內湖行善社宅於今年4月1日推「高齡換屋」計畫，但至今都未有人申請。

蔣萬安20日上午接受廣播節目專訪時提出「青銀換居」概念，讓設有電梯的社宅保留給釋出老舊公寓長者，市府透過包租代管以優惠租金讓年輕人住到老舊公寓，「基本上先從幾個地區的社宅開始，看成效後進行修正，看怎樣創造雙贏。」

▲▼行善社會住宅「高齡換屋」試辦計畫。（圖／台北市都發局提供）

面對蔣萬安的「青銀換居」政見，黃珊珊上午在士林雙溪碧溪橋受訪時回應，該政策已在台北市行善社宅施行，也是台北市政府目前正在試辦的，相關資訊都有公開，「大家可以上網查。」

而台北市長柯文哲則於20日下午在2025雙北世壯運記者會時說，市政是連續的，要另外發明一個新政策，「坦白講不太容易。」包括青銀共居、青銀換屋等，這些早已經在規劃了，但台灣政治最大的問題是執行率，而不是發明新政策，既有政策如何徹底執行，恐怕才是最重要的。

台北市目前在行善社宅推行「高齡換屋」計畫，於今年4月1日對外公告，以老舊公寓換居社宅的方式，並經「台北市社宅包租代管計畫」委託業者協助媒合申請人持有房屋加入計畫，鼓勵民間空屋釋出並出租予一定收入以下住戶。

不過，台北市都發局20日下午回應，近期在行善社宅推出的「高齡換屋」計畫，目前共試辦40戶，計畫內容是透過換屋的方式，讓在4、5層樓公寓居住的長者，可以換居到有電梯的社宅，原本的舊屋空間再釋出給包租代管業者提供給年輕人居住，至今詢問度高但尚未有住戶正式申請，將會再加強宣傳。

▲▼行善社會住宅「高齡換屋」試辦計畫。（圖／台北市都發局提供）

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