自己人不挺！柯文哲喊蓋金廈大橋　民眾黨議員參選人也凍未條罵北七

▲民眾黨議員參選人吳達偉也不認同柯文哲金廈大橋構想。（圖／翻攝吳達偉臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲日前表示，中國大陸廈門與金門近在咫尺，他主張興建金廈大橋，而藍營黨團要柯問金門鄉親看法、綠營更痛批這是為解放軍開路，沒想到連自家人也不認同，民眾黨新北市板橋區議員參選人「Z9」吳達偉就忍不住批評這項提議根本是「北七」。

柯文哲18日出席金門縣黨部開幕典禮，他在會前受訪時表示，廈門新機場與金門近在咫尺，未來以成為大陸東南交通樞紐為目標，因此他主張興建金廈大橋，連結機場與金門，「做一條橋，金門的問題就解決一半」。

柯文哲今受訪時表示，這是很多金門在地人的看法，金門與廈門相差不遠，從民生角度來看，若有交通路線連接，未來可解決水電、垃圾問題，「換個角度也可以看成是反攻大陸的路線。」

面對金廈大橋爭議，柯文哲20日強調，金廈大橋只是讓過去的小三通變得更有效率，而小三通是時任陸委會主委蔡英文推行的，無法理解民進黨徒子徒孫怎麼會反對。

對於柯文哲的大橋發想，身為民眾黨新北市議員參選人的「Z9」吳達偉也忍不住，不僅轉發相關貼文以「...」表示無言，更在留言處痛罵「北七」。

民進黨立法院黨團20日召開輿情回應記者會，鄭運鵬表示，有關金廈大橋的政見，看起來比較像是柯文哲要邁向2024年總統大選的起手式，所以金廈大橋是他通往選舉的政治大橋，姑且不論是否會造成國安、解放軍入侵的疑慮，他猜想柯文哲只是為了選舉譁眾取寵。

鄭運鵬說明，興建跨海大橋不是那麼容易，包含大金門、小金門中間的跨海大橋，也是經歷很久的爭議後來才進行，況且金廈大橋的工程不容易，未來建設的成本、帶來的經濟效益也未必符合，顯然是柯文哲認為值得投資，有沒有政治目的要去問他，「但是他講成反攻大陸是笑話一則」。