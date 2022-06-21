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「7月手搖飲料全面漲價？」老闆嘆會賠死　他怒：再漲喝得起嗎

▲▼手搖飲料，綠茶，楊桃汁，冰塊，手搖杯。（圖／記者許力方攝）

▲炎炎夏日，許多人會買手搖飲料解渴！（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

「手搖飲又要全面漲價？」一名男網友透露，7月政府針對自備飲料杯做價格調整，而身旁親戚就開飲料店，對方卻預告下個月價格恐調漲。環保政策有兩個方案可選，其中客人有自帶杯的話，可現折5元，讓親戚哀號「店家會賠死！」

一名男網友在Dcard表示，親戚經營一家手搖飲料店，私下向原PO透露「下個月可能又要漲價了」，原因與響應環保政策有關，7月要針對自備飲料杯做價格調整，飲料業者有兩種方案可選。

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第一種：如果顧客自備飲料杯，就要現折5元。

第二種：維持原價，但若自備飲料杯可以折1元，如果沒有自備，就得多付4元。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲手搖飲老闆直呼，飲品7月恐全面調漲。 （圖／翻攝Dcard）

而親戚也無奈直呼，若選擇第一種方案「店家會賠死」，至於第二種多付4元，又怕影響生意。對此，原PO也好奇拋問，「手搖飲現在中部以北的價格都超貴了，再漲還喝得起嗎？」

底下網友熱議，「台北市還有12月起禁用一次性塑膠杯，用紙杯什麼的，有些飲料真的不適合啊，政府真的只會出一些擾民的政策欸」、「希望飲料店都實施1方案...要不然不自帶杯子要加錢會不爽欸」、「實施1，飲料店應該先漲價再折5元？變相漲價？但實施2就會不爽買，兩難」。

另有手搖飲店員吐真心話，「自備杯子是好事啦，但是有些客人真的是...都拿瓶口很小或裡面很臭的杯子來，真的很難做飲料，洗乾凈倒還好（做之前都洗過）問題是那個臭味我真的不行」、「真的很虧，一杯茶25環保杯-5元=20，人力成本、水電瓦斯，連純茶都賺不到錢了欸」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲飲料店員工曝心聲，超怕環保杯沒洗乾淨，飄出噁心臭味 。（圖／翻攝Dcard）

事實上，環保署日前已公告，自今年7月1日起，全台連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場，凡消費者自備飲料杯須提供與未自備飲料杯至少5元價差。

環保局也指出，統計2020年台灣地區一次性飲料杯使用量達20億個，數量相當驚人，用過即丟，垃圾量也驚人，減少一次性飲料杯的產生，是重要的環保日常，環保署推動減塑政策，藉由連鎖業者提供至少5元的優惠折扣，鼓勵消費者自備環保杯，連鎖飲料業者也配合環保署政策，逐步規劃7月1日後自備環保杯優惠措施。

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