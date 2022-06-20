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晚5分鐘請病假！OL慘被資遣　老闆怒罵：是不是去面試其他工作？

▲▼上班示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO因為晚5分鐘請假遭到資遣。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

剛進到職場，有許多眉角要注意。一名女網友透露，最近因為感冒想請病假，但主管通常不會提前到公司，於是她在上班後5分鐘才打電話告知。沒想到她事後竟被老闆資遣，還遭懷疑是到別間公司面試，感到相當傻眼。不少網友看到文章後，紛紛表示「遇到這種老闆，早點逃走也好」。

原PO在「Dcard」發文表示，最近找到一份業務助理的工作，上班第2週出現感冒發燒的症狀，想要和主管請病假。正常程序是需要打電話告知主管，但考量到對方通常都是9點整才會進公司，加上沒有老闆和主管的私人聯絡方式，因此她當天9點5分才打到公司請病假，「結果我就因為此原因被資遣了」。

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▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥,主管,慣老闆。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲不管原PO怎麼解釋，主管都不聽。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO表示，老闆認為應該要在9點上班前就告知主管要請假，她解釋自己考量的原因，但對方仍認為是藉口，「明明當天你主管是8點50分就到公司了！而且你才剛到職不久就請假，是不是要去面試其他工作？」絲毫不聽她的道歉，也不相信看診證明，最後以「該名員工不重視出勤」為由將她資遣。

原PO表示當下很難接受，「明明前天老闆跟主管還在誇獎我，說我學習能力強、效率高、很有企圖心等等，讓我天真的以為自己是有價值的，很感謝老闆的肯定」，未料如今就遭到資遣，認為如果老闆真的如此重視請假時間，應該在第一天或是在到職契約書上表明清楚，也沒想到主管當天會提前到，不禁嘆「沒有老闆和主管的聯繫方式，卻臨時要請假，這樣又該怎麼辦？」現在只能提醒自己，日後要更重視請假的時間。

不少網友看到後紛紛留言表示，「老闆也是百百種的，可能妳遇到的這個，地雷就是請假」、「沒事啦，拍拍你，這種情緒化的老闆早點認清也好，趕快逃」、「我覺得你剛好逃過了一間雷的公司，恭喜你」、「有點反應過度了，感覺是本來就想讓你走，早點離開也好，下一個會更好」、「拍拍，只好以後多多注意公司的規定，有時候老闆地雷在哪也很難講」、「往好處想，你逃過一劫，這種老闆還是早逃為妙」。

▲▼追劇、滑手機、低頭族、托腮示意圖。（圖／記者何文君攝）

▲不少網友認為，還是應該在上班前請假。（示意圖／ETtoday資料照）

但也有人提醒，「雖然這樣就被資遣很誇張，但是如果要請假，真的是在上班時間前告知比較恰當」、「我覺得重點是上班時間是9點，今天不管主管幾點上班、幾點到公司，你想請假就是必須要提前告知，這其實算是基本常識，對老闆來說你就是超過時間還不告知」、「時間觀念在工作上真的很重要！這也會顯示出其他的工作態度」、「建議上班前就要先打電話告知，而且肯定也會有同事提早到」。

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