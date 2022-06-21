好市多神物漲價！他傻「每樣都漲50元」　網怒：比以前多噴1000元

▲原PO逛好市多，發現許多常買商品漲價50元。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「怎麼每樣都漲50元？」一名網友皺眉直呼，逛好市多賣場時，赫見常買的五月花輕巧包衛生紙，價格調漲至349元，還有保鮮膜與冷凍魚類也漲價，讓他不禁感嘆「萬物飛漲！」文章引發討論，有會員直言「三個月沒去好市多了」，也有人才驚覺「難怪最近結帳感覺總額都較先前貴快1000元！」

一名網友在臉書公開社團《COSTCO好市多商品消費心得分享區》傻眼直呼，昨（20）日逛賣場時，發現五月花衛生紙輕巧包漲價了，從299漲到349元。

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不僅如此，原PO哀號，就連保鮮膜、冷凍魚也悄悄調漲，「怎（麼）每樣都漲50元？萬物飛漲...看大家推車內都只有幾樣物品。」

▲五月花衛生紙漲價50元。（圖／翻攝COSTCO好市多商品消費心得分享區）



文章曝光後，底下網友也搖頭回應，「所以我已經三個月沒去好市多了」、「現在放進推車的物品，都要先比價一番，最後都常常再默默放回架上」、「難怪最近結帳感覺總額都較先前貴快1000元，買的東西都是跟以前差不多」、「因為漲價感覺會費白繳，所以沒特價就不買」、「雖然我還是會買，但這個漲幅實在是誇張」、「好在299又折扣50元時，我有囤了幾串」。

▼網友直呼，三個月不想逛買場了。（圖／翻攝COSTCO好市多商品消費心得分享區）

