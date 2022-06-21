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這碗「神秘綠湯」是啥？他曝台中人夏天必吃　老饕哭：北部沒有

▲麻薏湯。（圖／翻攝自爆料公社）

▲中部特有的消暑聖品「麻薏湯」。（圖／翻攝自爆料公社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

今（21）天是「夏至」，各地天氣逐漸晴朗炎熱，各個店家也開始推出消暑聖品來抗夏。就有網友分享一碗「神秘綠湯」，立刻引起許多老饕直呼，「是中部人夏天專屬的麻薏湯啊」，北部幾乎找不到，爽口又降火的特別湯品，讓人直呼「夏天不能沒有這一味！」

一名網友在臉書社團「爆廢公社」上曬出一張「綠湯」照片，並寫下「中部人夏天專屬，北從豐原南到彰化，其他地方比較不容易吃到」，只見照片中的湯品內有大量綠色菜葉，還有少許的魩仔魚，而這碗神秘的綠湯是「麻薏湯」，其中麻薏是黃麻（又稱苦麻）的嫩芽，盛產於臺灣夏季，也是臺中地區獨有的特產之一。

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▲麻薏湯是中部特有的消暑聖品。（圖／翻攝自爆料公社）

▲多數老饕哭喊北部縣市難找到麻薏湯。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出，引起許多當地老饕的興奮留言，「臺中人最愛」、「只有真臺中人知呀」、「阿嬤的味道」、「北部沒有的美食之一」、「宜蘭也常吃」、「入苦為甘」、「小時候阿嬤常煮的麻薏，好懷念」、「這個是臺中人的專屬」、「消暑解渴的蔴薏，超愛的」。

還有網友分享各自的美味配料，讓麻薏湯增添一番風味，「麻薏+地瓜+吻仔魚！讚」、「冰冰涼涼更好吃」、「我媽都加地瓜煮」、「還有加蕃薯圈更是美味」、「麻薏加番薯好吃到不行」、「蔴薏小魚乾地瓜，臺中人最愛拌飯配醬瓜，夏天沒胃口來碗微苦甘滑順降火」。

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