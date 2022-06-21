台中阿北奔超商買18000點數　警神提問阻詐：她是不是叫「靜靜」

記者許權毅／台中報導

詐騙老哏還是會中招！台中一名60多歲陳姓男子在網路認識一位女網友，越聊越起勁，女子向陳男說如果要見面，要先買18000元的點數，且僅能先看照片，陳男深夜立刻去超商，被店員發現異常報警，員警到場急勸陳男，並說女網友是不是叫「靜靜」，陳男馬上說「對，你怎麼知道？」，員警分析詐騙手法給陳男聽並要他冷靜一下，所幸最終保住辛苦錢。

▲台中一名60多歲陳男，遭到詐騙險購買18000元點數。（圖／記者許權毅翻攝）



台中第一分局16日23時許接獲超商店員報案，指出疑似有民眾遭到網路交友詐騙，員警到場發現，一名陳男一次想購買大量點數，一問便知道又是詐騙集團。陳男自稱心裡也覺得怪怪的，員警馬上舉例是不是女子叫「靜靜」，陳男說對，並且對方還要他加入一個交友網站，再儲值遊戲點數，半信半疑的陳男到超商請店員幫操作機台，所幸機警店員發現趕緊報警。

▲店員趕緊向員警說明情況，懷疑陳男遭到詐騙。（圖／記者許權毅翻攝）



員警向陳男表示，這是常見詐騙手法，通常對方都會要求購買點數，說沒問題會退款，陳男還驚訝地說「你怎麼知道？」，所幸最終在員警勸阻下封鎖詐騙集團，並保住18000元的辛苦錢，警方呼籲，遇到可疑的狀況時，可撥打165防詐騙專線確認，勿任意購買遊戲點數、聽信詐團指示操作ATM。