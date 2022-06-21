一圖看懂MIS-A「臨床8大症狀」　國內首見2例通報！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，國內已收到2例疑似MIS-A通報，但2例初判都不符合臨床定義，將提到專家小組討論，指揮中心也根據美國CDCMIS-A病例定義提出8大臨床症狀，包括心肌炎、心包炎、冠狀動脈擴張、冠狀動脈瘤等等。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，首例疑似個案是一位6月初公布的死亡個案，為50多歲男性，染疫11天出現有多器官衰竭的情形，當時有診斷可能有心肌炎和肺炎狀況，後續經過病例檢視，跟病例定義對照後，初步判斷沒有所謂面臨床標準提到發燒38度症狀，所以初判無法符合MIS-A病例定義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

另一例則是先前新光醫院收治的個案，染疫後又出現肝、腎等等不同器官系統的發炎病變，也有合併休克情形，不過病例檢視來講，是沒有發現嚴重心臟疾病的必要臨床條件，初判也是不符合病例定義。

根據美國CDC指出，MIS-A病例定義為年齡大於等於21歲且住院或住院前三天內有主觀發燒或客觀發燒紀錄，大於38度，並且在住院前或住院前三天內至少符合臨床標準中三項。

羅一鈞說明，主要臨床標準包括「心肌炎、心包炎、冠狀動脈擴張、冠狀動脈瘤、新發左右心室功能障礙，另外還有2或3度房室傳導阻滯、室性心動過速、皮疹合併非化膿性結膜炎」，但心臟驟停不符合此標準。