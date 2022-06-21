環保蟑螂太惡劣！　警掃蕩竹東三環幫、天道盟逮28人

▲環保蟑螂將低價收購廢棄物惡意傾倒私人土地，牟取不法暴利。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／新竹報導

新竹縣竹東地區以幫派成員為首的環保蟑螂集團，為牟取幫派不法暴利，低價收購裝潢廢棄物後再隨意傾倒於私人土地，且安排同夥把風、盯梢，企圖躲避警方查緝，檢、警結合縣政府環保局共組專案小組，於16日兵分多路執行拘提、搜索，逮捕李姓主嫌等人到案。

警方發現竹東地區以天道盟同心會李姓成員為首之環保蟑螂集團，為牟取幫派不法暴利，低價收購裝潢廢棄物後再隨意傾倒於私人土地，且安排同夥把風、盯梢，企圖躲避警方查緝，新竹縣警局刑警大隊報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，並結合各分局及新竹縣政府環保局共組專案小組，於16日兵分多路執行拘提、搜索，並查扣其不法所得。

新竹縣警察局表示，此次掃蕩行動是為淨化選前治安，有效壓制黑幫氣焰，在本(6)月14至20日專案掃蕩天道盟同心會、三環幫等暴力幫派組織，並貫徹向上溯源、向下刨根、斷絕金流之三打策略，有效打擊轄內不良幫派分子，展現維護治安決心。

此外，竹東分局去年9月發生以舞龍舞獅挑戰公權力案，涉案人業經查獲並判決有罪定讞，然現場參與散布相關影片之不法分子，卻因證據不足無法送辦，在警方長期蒐證下，終將三環幫以巫姓及蕭姓為首等12名成員逮捕到案。

新竹縣政府警察局表示，本次專案不僅是針對幫派成員本身的暴力行為，更要澈底斬斷整個幫派背後不法利得，也呼籲民眾如遭受幫派暴力侵害或發現棄置廢棄物等情事，應立即向警方報案，此次掃蕩天道盟及三環幫共逮捕28人到案，全數依組織犯罪防制條例移送地檢署偵辦。

▲環保蟑螂將低價收購廢棄物惡意傾倒私人土地，牟取不法暴利。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼檢警兵分多路查緝黑幫環保蟑螂。（圖／記者蔡文淵翻攝）