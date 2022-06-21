　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／兒下跪緝兇抓到了！高雄慈父遭撞重傷　駕駛落跑2天現形

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市中山路與七賢路口日前發生一起車禍，一輛白色車輛撞到機車後逃逸，機車騎士為66歲的璩姓男子，被送往醫院急救，他的小孩為了尋找肇事車輛，不僅在網路發文，甚至在媒體鏡頭前下跪，希望大家幫忙。而警方經過2天的追查，一開始發現他關機，前往他家找人，家人也表示已經離家很久不知去向，現在這名肇逃嫌犯神隱2天，最後還是被抓了，初步了解，他是28歲的林姓男子，之前也有肇逃前科。

▲璩姓男子的兒子下跪請求緝兇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲璩姓男子的兒子下跪請求緝兇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍發生在19日清晨6點，地點位於中山路與七賢路口，一輛白色車輛撞到一部機車後就跑了，66歲的璩姓機車騎士送醫住院，他的孩子在網路發文緝兇：「你今早（6/19）在高雄中山路和七賢路口沒等到對向紅燈就違規左轉，把我爸撞飛好幾層樓高之後你就不轉了，而是往另外一個方向肇事逃逸，過程已經全部被另一台車行車記錄器完整拍下並提供給警方，剛跟警方討論過，警方已經即將向法院申請拘票，請你立刻自首，誠心來找我們道歉，也希望有看到這台車輛的人立刻報案，這台車是一台白色車子」。

▲高雄市一名60多歲的父親被撞傷，兒子發文要緝兇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名60多歲的父親被撞傷，車禍發生當下的監視器畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名60多歲的父親被撞傷，兒子發文要緝兇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名60多歲的父親被撞傷，肇事車輛的保桿帶車牌都遺留在現場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

璩姓男子的兒子說，自己是單親家庭，平常沒有跟父親同住，當天是為了要送東西給他，所以才會一早就騎車出門，現在發生車禍，讓他非常自責；他表示已經失去母親，不能夠再失去父親。20日出面接受媒體採訪時，還一度下跪，請求大家幫忙。

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
酒駕熱褲妹高中畢業　學歷謊報「北京高材生」
「7月手搖飲料全面漲價？」老闆嘆會賠死　他怒：再漲喝得起嗎
「入珠教主」慘了！自稱幫上萬男性改造小弟弟　沒醫師執照被起訴
快訊／午後雷陣雨開炸　13縣市大雨特報
快訊／幼獅工業區2人吸入沼氣　1昏迷1無呼吸心跳
熱褲妹開BMW撞死人　黑歷史讓人拳頭硬了！
反骨正妹爸開戰「酷炫親上火線反擊」！1句話打臉
快訊／兒下跪緝兇抓到了！高雄慈父遭撞重傷　駕駛落跑2天現形

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕撞死交管工！熱褲妹高中畢業　學歷謊報「北京高材生」

萬華男喝醉咆哮「躺馬路」　3警員相勸全掛彩...她還被咬一口

「入珠教主」慘了！自稱幫上萬男性改造小弟弟　沒醫師執照被起訴

周星馳神藥「含笑半步癲」印毒咖啡包裝　2毒販被逮...抄出1002包

快訊／大甲幼獅工業區2人吸入沼氣　1昏迷1無呼吸心跳

醫院警報聲響！竟有人溜進「特等病房」洗澡：家裡沒瓦斯

熱褲妹黑歷史讓人拳頭硬了！無照還3度酒駕　這次開BMW撞死人　

1歲女嬰確診高燒40度！爸衝派出所求救　警車開道9分鐘送抵醫院

受困15hrs！台中男拍牆呼救快瘋了　警開門他狂喊「感謝你的愛」

他打籃球落地十字韌帶慘斷裂　對手違反「圓柱體原則」被起訴

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

妻開車門差0.1cm刮傷　老公嚇到飆少女尖叫聲

酒駕撞死交管工！熱褲妹高中畢業　學歷謊報「北京高材生」

萬華男喝醉咆哮「躺馬路」　3警員相勸全掛彩...她還被咬一口

「入珠教主」慘了！自稱幫上萬男性改造小弟弟　沒醫師執照被起訴

周星馳神藥「含笑半步癲」印毒咖啡包裝　2毒販被逮...抄出1002包

快訊／大甲幼獅工業區2人吸入沼氣　1昏迷1無呼吸心跳

醫院警報聲響！竟有人溜進「特等病房」洗澡：家裡沒瓦斯

熱褲妹黑歷史讓人拳頭硬了！無照還3度酒駕　這次開BMW撞死人　

1歲女嬰確診高燒40度！爸衝派出所求救　警車開道9分鐘送抵醫院

受困15hrs！台中男拍牆呼救快瘋了　警開門他狂喊「感謝你的愛」

他打籃球落地十字韌帶慘斷裂　對手違反「圓柱體原則」被起訴

推動亞太地區立憲工程　澳洲憲法學者獲唐獎法治獎

7、8年級生「2大神器」！一張照釣萬人回憶殺：買右邊都有錢人

酒駕撞死交管工！熱褲妹高中畢業　學歷謊報「北京高材生」

朱智勳踩超夯DIOR拖鞋化身帶貨王　霸氣登封40歲一樣帥

中職新人測試會27日登場　153名選手一較高下

班史提勒親訪烏克蘭！　高喊：澤倫斯基你是我的英雄

台股大反彈！指數大漲361點收在15728　長榮航衝上漲停板

LIVE／新北稱恩恩送醫「依中央規定」無延誤　指揮中心最新說

奴才做模型！貓設計師硬裝忙「卯起來打洞」　暖哥寵溺眼神閃瞎網

特斯拉裁500人僅提供「1星期資遣費」　前員工怒告上法院

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

輪胎行逆子縱火燒死8至親　資深消防員戳破脫罪謊言

皮包骨三兄弟老大病逝　導演列10疑點

輪胎行逆子「生三個還啃老」　為手遊課金挖家產不成燒死全家

29歲酒駕女開敞篷車闖鋪路現場　工人遭撞飛慘死

熱褲妹撞死人畫面曝　 下半身消失遭上銬

政治大學21歲女大生騎車自撞　拋飛15m遠「下巴碎裂」亡

爛醉正妹睡計程車上　「下面很痛」告運將性侵

阿公裸體騎車　下午緊急送醫

熱褲妹黑歷史讓人拳頭硬了　無照還3度酒駕撞死人

快訊／小黃久停路邊！北市運將陳屍車內　發現已屍僵

快訊／彰化皮包骨葉家老大今下午離世

狂打「安藤忠雄作品」吸金160億　龍巖遭爆是騙局

更多熱門

相關新聞

國民黨提名參選高雄市長？　柯志恩回應了

國民黨提名參選高雄市長？　柯志恩回應了

外傳國民黨中央屬意智庫執行長柯志恩參選高雄市長，最快下周三在中常會上就會正式徵召。她昨天南下高雄拜訪市議會及黨團，鬆口表示，只要經過黨的徵召，會全力以赴。對此，柯志恩稍早向《東森新媒體ETtoday》記者簡短且迅速回應「我在口考，我沒有被告知，謝謝！」

環保蟑螂太惡劣！警掃蕩竹東兩黑幫逮28人

環保蟑螂太惡劣！警掃蕩竹東兩黑幫逮28人

即／高雄輕軌站玻璃牆爆裂　可能遭彈襲惡意破壞

即／高雄輕軌站玻璃牆爆裂　可能遭彈襲惡意破壞

臨時工遭酒駕女撞死　姊悲痛「絕不會原諒她」

臨時工遭酒駕女撞死　姊悲痛「絕不會原諒她」

快訊／小黃久停路邊！北市運將陳屍車內　發現已屍僵

快訊／小黃久停路邊！北市運將陳屍車內　發現已屍僵

關鍵字：

高雄新興車禍肇逃兒子前金下跪緝凶影音

讀者迴響

熱門新聞

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

E級正妹驚爆圈內大哥「KTV包廂硬來」！火辣身材全露

音樂系學生自製解放軍基地地圖

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面