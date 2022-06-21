臨時工遭酒駕女撞飛慘死　姊姊撫屍悲痛：絕不會原諒她！

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區民權路、民生路口，21日凌晨2時許，54歲負責交管的方姓工人遭酒駕的林女駕駛百萬敞篷跑車高速撞飛彈起，整個人掛在中央分隔島上，經送醫搶救仍不治，姊姊到院後看到弟弟慘狀，怒言「不會原諒她」，林女酒測值高達0.77mg/L，將依公共危險及過失致死罪送辦。

▲林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路時撞死臨時工。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，方姓工人獨自租屋在新北市三重區，沒有結婚生小孩，原本在餐廳擔任廚師，因新冠肺炎疫情爆發後失業，一直找不到正職工作，只能做臨時工過活；21日凌晨2時許，方男穿著反光背心，在淡水區民權路鋪設柏油路工程中負責交通指揮工作。

▼林女與副駕黃女在派出所。（圖／記者游宗樺攝）

此時，29歲林女與黃姓女友人剛從台北市吉林路的台式餐廳飲酒吃飯後，駕駛200多萬的BMW Z4敞蓬跑車，要返回淡金路住家，行經施工路段時，竟無視施工路障及方男，高速衝進工地，直接將方男撞飛彈起，整個人掛在中央分隔島上，當場失去呼吸心跳。

林女撞擊後沒馬上停下車，遭其他工人開工程車攔住，經警方到場實施酒測，酒精濃度高達0.77mg/L，林女對於酒駕撞飛工人絲毫沒有悔意，在現場面對警方詢問，還對警員大呼小叫，最後在黃姓女友人攙扶下走進派出所製作筆錄。

▼林女酒後開著敞篷車無視路障牌。（圖／記者游宗樺攝）

方男的哥哥及姊姊接獲警方通知趕到淡水馬偕醫院，但方男因身體多處骨折、頭部嚴重受創急救無效死亡，姊姊看著弟弟慘狀，怒言「絕對不會原諒她」。林女涉犯公共危險及過失致死罪，將依法移送士林地檢署偵辦，副駕黃女依道交法第35條進行裁罰。

▼林女酒後開著敞篷車衝進施工區撞死臨時工。（圖／記者游宗樺攝）