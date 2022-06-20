印度噴鼻疫苗有望成全球第一！　完成3期臨床實驗7月送審

▲印度巴拉特生物科技除有國產注射式疫苗Covaxin，現在噴鼻式疫苗也已完成第3期臨床實驗。（圖／路透）

文／中央社記者林行健新德里19日專電

印度媒體報導，印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）已完成噴鼻式COVID-19疫苗的第3期臨床實驗，有望成為全球首個獲得臨床證明的噴鼻式COVID-19疫苗。

「國際亞洲新聞社」（ANI）今天引述印度巴拉特生技董事長艾拉（Krishna Ella）報導，公司研發中的噴鼻式COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，已完成第3期臨床實驗，現正進行數據分析。

他說，巴拉特生技將於下個月把數據遞交給管制單位，如果通過審核並上市，它將成為全球第一個得到臨床證明的噴鼻式疫苗。

艾拉是在巴黎出席Viva Technology科技展時，接受國際亞洲新聞社訪問。

印度藥品管控聯合委員會（DCGI ）今年1月准許巴拉特生技進行噴鼻式疫苗的獨立第3期臨床實驗。媒體曾報導，第3期臨床實驗的對象有5000人。

這款噴鼻式疫苗若在印度獲得批准，主要將做為注射式COVID-19疫苗的加強劑使用，也就是第3劑。

根據巴拉特生技的網站，噴鼻式疫苗可激發廣泛的免疫反應，包括誘導免疫球蛋白G（IgG）和黏膜免疫球蛋白A（IgA）等抗體的產生和T細胞反應，在鼻黏膜的病毒感染區製造免疫反應，阻擋COVID-19的感染及傳播。

國際亞洲新聞社指出，噴鼻式疫苗據稱有阻止Omicron變異株散播的潛力。



