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阿嬤跌倒後突病逝！他看谷歌地圖驚見一幕淚崩：真的回家了

一名男網友透露，外婆前陣子在浴室跌倒，之後開始認不出人。（示意圖／Pixabay）

▲男大生透露，他的外婆前陣子在浴室跌倒，之後開始認不出人。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名男網友透露，外婆前陣子在浴室跌倒，之後開始認不出人，住進醫院治療，當時因黃疸排不出，整個人都很蠟黃，「看到我講不出任何話，也不知道我是誰」，上月突然撒手人寰，讓他相當不捨，即便知道對方再也看不到，還是會每天傳訊息給她，結果阿姨日前滑Google地圖時，意外見到阿嬤的身影，讓他瞬間紅了眼眶。

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▲男大生在google maps看到外婆騎著紅色機車，往回家的路上。（圖／翻攝自Dcard）

原PO日前在網路論壇Dcard發文，「外婆在上個月離開我們了，在這之前我每個假日幾乎都會回外婆家陪她，因為外公十年前就去世，變成阿嬤幾乎都自己在家，後期狀況有慢慢變糟，但就不多做贅述。阿嬤走的原因 是因為有天晚上在浴室跌倒，醒來後認不出人、意識不清楚，當時我人還在台北讀書，所以沒有馬上趕回來」。

男網友提到，自己趕到醫院後，「當時的阿嬤已經因為黃疸排不出，整個人都很蠟黃，看到我講不出任何話，也不知道我是誰。在這之前，阿嬤是個極度愛美的人，即使六十幾歲了，出門還是會化妝、噴香水，為了增加髮量還會用髮片 ，每天洗澡完一定會把頭髮吹澎，出門穿的不是什麼花花綠綠的大媽裝，而是西裝外套、洋裝、高跟鞋」。

原PO表示，「在阿嬤走後，我還是完全不敢相信她走了，直到現在也是，感覺都是一場夢，很想醒來。阿嬤在我每天放學，都一定會很準時打給我，確認我有沒有吃飽、會不會冷、台北天氣如何。雖然每天問的都是一樣，但我還是都會跟她聊上幾句，阿嬤走後，我還是會傳賴給阿嬤，希望她可以像以前一樣一直刷貼圖」。

男網友透露，「就在今天，阿姨在滑google maps的時候，真的看到阿嬤騎摩托車回家了。我看到真的很想哭很想哭，我希望我現在回家，依然可以看到那台小紅停在地下室，依然可以看到阿嬤坐在那個沙發上，我希望一切的一切都不要變，我希望阿嬤現在可以陪著我」。

貼文曝光後，不少網友留言安慰「阿嬤現在在天上，每天都美美的喔！她一定很開心，你也要好好照顧自己，不要讓阿嬤擔心了」、「很慶幸自己都還記得逝去親人的說話聲音，這點回憶很寶貴」、「我很幸運，有個非常愛我，我也非常愛她的阿嬤，但她今年已經81歲了，每次只要想到會有告別的那天，心就很酸」。

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