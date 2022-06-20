長跑快6年「依舊愛卻分手」　眾量級1部片感觸她：也許正經歷

▲眾量級家寧近日和范成章出國。（圖／翻攝自家寧IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber「眾量級CROWD」日前陷入分手傳聞，儘管Andy先前澄清「沒有分開」，2人也繼續拍片放閃，但女方近日被發現和男網紅范成章出國，雖然期間有和Andy視訊，但一連串舉動讓粉絲霧裡看花。就有女網友似乎看懂了什麼，以過來人身份分析家寧和Andy現在可能的關係，「不知道家寧跟安迪老師，是否也在經歷類似的過程？」

一位女網友在Dcard以「分開旅行_眾量級」發文，說她大學的時候就知道眾量級，出社會後就好一陣子沒追2人的影片，「看到他們最新的分開旅行（分開環島）的影片，心裡的感受非常非常的多。」

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原PO點出3種狀態，「不論他們是『還在一起，只是影片、動態剛好讓人誤會』，或者『其實有在考慮分開，但不知道怎樣對彼此最好』，亦然是『早已分開，只是有商業考量，先穩定螢幕形象』」，她覺得單是2個人的感情要做決定就已經很難了，更遑論眾量級是攤在大眾目光下被檢視，要考慮的點一定更多，「不管他們做什麼決定，都會尊重。」

▲家寧出國期間有和Andy視訊。（圖／翻攝自家寧IG）

如果眾量級還在一起，她當然希望2人幸福，「如果是分開了，考量螢幕形象『設定』問題，還在討論要怎樣跟粉絲廠商說，那也不難理解，希望家寧跟安迪老師都可以各自好好的。」接著她娓娓道出一段故事，透露自己感觸很多的原因，「不知道家寧跟安迪老師，是否也在經歷類似的過程？」

她表示，當年還跟第一任男友在一起時，兩人都很喜歡眾量級，會互傳整人影片給對方，「年紀接近，調皮女友跟白爛男友的組合，應該不只我們，相信很多人都是因為很有共鳴，或者喜歡兩人自然有愛的互動，所以按下追蹤。」但交往了5年快6年時，兩人雖然依舊很愛彼此，卻因為未來規劃不同，開始討論分開。

▲原PO和前男友曾經很喜歡眾量級。（圖／翻攝自眾量級CROWD臉書）

「我們前後討論了半年，半年裡面，提到一點我們都會想哭，但最後的最後，我們依舊決定分手，也決定某次回台灣時候，一起最後一次旅行。」女網友回想當時，兩人都非常快樂，比平時更珍惜每一分每一秒，可是記得多少美好，就記得有多難受，尤其是真的要分開時，「意識到所有美好都是最後一次的時候，似乎所有回憶同時充滿在身體裡，還是落淚了。」

如果有人認為，他們是因為不夠愛，所以不願意為了彼此做改變，她反而覺得，「就是因為愛，所以不想讓對方為了自己做改變，最後才會決定，牽著手說分手。」這也是為什麼，她看到眾量級分開旅行會特別有感觸，「不知道家寧跟安迪老師實際狀況是怎樣？但希望他（你）們都可以好好的，不管是以『眾量級』的螢幕情侶身分，還是以『家寧』跟『安迪』的個人身分，祝福他（你）們。」