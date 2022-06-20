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沙灘戲水驚見「半透明水母」！網急喊別碰：有劇毒...嚴重後果曝

高雄一名女網友日前帶著孩子到沙灘玩，發現一隻外觀呈現藍色半透明的小水母。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲高雄一名女網友日前帶著孩子到沙灘玩，發現一隻外觀呈現藍色半透明的小水母。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

圖文／CTWANT

炎熱的夏日，許多民眾都會前往海邊戲水消暑。高雄一名女網友日前帶著孩子到沙灘玩，期間發現一隻外觀呈現藍色半透明的小水母，一時好奇將牠放進寶特瓶觀賞，並在網路發問「請問這什麼水母呀？」畫面曝光後，大批網友立即驚喊「僧帽水母，世界第三毒的水母，還是小心為妙」、「這不是毒而已！而是劇毒！」

原PO日前在臉書社團「爆廢公社公開版」分享照片，並在貼文中寫下「關在家裡太久了，帶著孩子到海邊玩沙，隨手撿了一袋垃圾，也撿到水母！？請問這什麼水母呀…？我們沒用手碰到」。

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貼文引發討論，網友紛紛留言「僧帽水母」、「這好像是最毒的水母」、「還好妳沒碰，不然現在應該在醫院休息了」、「這不是毒而已！而是劇毒」、「這個碰一下直接與神同行」、「去海邊玩水游泳的時候，想說什麼塑膠垃圾在我上嘴唇那邊，用手去拿掉，結果就香腸嘴了」、「感覺好像僧帽水母，世界第三毒的水母，還是小心為妙」。

據了解，「僧帽水母」又稱葡萄牙戰艦，觸鬚上有充滿毒素的刺細胞，被螫到會造成劇痛，並會留下紅色鞭痕，要2至3日才能消散。其毒素可以滲入到淋巴結，並造成更深入的痛楚。此外，僧帽水母的毒素亦可能造成過敏反應及一連串的影響，如發熱、休克及干擾心臟和肺部功能，嚴重時更會致命。

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