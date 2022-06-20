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答應女兒「1個讚給1元」！結果破40萬他臉綠了...結局神展開

日本一名爸爸答應女兒「影片有1個讚就給1日圓」。（圖／翻攝自推特）

▲一名日本網友的女兒手作風扇受到網友好評。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

不少網友會在社群發起「讚數挑戰」，一旦貼文的讚數達到目標，就要履行承諾。最近日本就有一名爸爸答應做出手作風扇的女兒，如果「風扇影片有1個讚就給1日圓」，結果竟衝出40萬個讚，嚇得他一身冷汗。

綜合日媒報導，一名爸爸YUNIYUNI（@Yu2_yuni）日前在推特開心表示，他的8歲女兒用面紙盒與廚房紙巾的空紙棍，手作出一台手持風扇，只要轉動紙棍，作為葉片的面紙盒也會跟者轉動。看著開心展示「發明」的女兒露出燦爛笑容，也讓他感到無比驕傲，怎知他的小天使竟突然變身成小惡魔。

爸爸表示，女兒拜託他把風扇的影片放到推特上，並要求「有1個讚就給我1元」，當時他心想「反正我的推特追蹤人數少得可憐」，不假思索的答應女兒要求。沒想到，網路的力量遠超乎他的想像，短短幾天就獲得超過40萬讚，也就是要給女兒40萬日圓（約新台幣8.8萬）。

還好，女兒之後覺得錢太多，主動改成「100讚換1日圓」，爸爸最後也與女兒達成用玩具代替錢的協議，花了1,800日圓（約新台幣397元）買魔術方塊送給女兒，結束這場驚奇之旅。爸爸也透露，推文發布隔天就拿到10萬讚，嚇得他一身冷汗，等到了13萬讚、想中止時還被網友笑「這位爸爸，你還好嗎？」

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