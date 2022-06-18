女子喝「火焰藍寶堅尼」著火！　酒杯塔倒塌燒額頭

記者任以芳／綜合報導

香港中環日前發生喝酒燒傷意外，起因是一名女子飲用「火焰藍寶堅尼」（Flaming Lamborghini），意外燒傷前額，現場一度混亂。影片曝光後，讓許多網友震驚，感覺好危險。

綜合港媒報導，意外發生15日凌晨零時左右，一名20多歲女子和朋友去酒吧玩，點了一杯「火焰林寶堅尼」，調酒師一開始把三種不同種類酒杯疊起「酒杯㙮」，接著從最頂部倒下烈酒開始點火，火舌迅速蔓延到下層，視覺效果十分震撼。

身穿白色露背女子，一開始看起來有點不知所措，旁邊幾名朋友陸續慫恿，「Come on. Be fair， 其他人都做（喝）過。」、「 我就是星期二、三、四、五都是這樣喝」。

▲ 香港女子喝「火焰藍寶堅尼」燒傷顏面 。（圖／翻攝 YT 鞦韆先生 Mr. Swing）

女子手拿飲管，頭靠近酒杯時，其中一名男性朋友問，「準備好了嗎？」女子回答，「我不知道要幹嘛，是在這裡嗎（喝酒的位置）。」

才剛要靠近，「酒杯塔」疑似失去平衡，由頂部倒塌，酒精和烈火蔓順勢蔓延到女子前額，她立刻本能往後退，頭髮差點被燒焦，在場朋友嚇到驚呼，場面混亂。受傷女子也立刻送往瑪麗醫院急救，還好燒傷面積不大。

據了解，「火焰藍寶堅尼」（Flaming Lamborghini）」是很受歡迎的火焰雞尾酒。調酒師依照情況把酒杯疊高，倒出烈酒後形成一條火柱，顧客必須使用長吸管飲酒，避開火焰。

這類調酒濃度有75%，十分容易燃燒。其中，「火燄藍寶堅尼」及「B-52」最到年輕酒客喜愛，感官刺激，但小心發生燒傷意外，喝下火燄酒或灼傷喉嚨，造成永久性傷害。

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