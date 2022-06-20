山路甩尾險對撞！烙賽版拓海失控「撞山起飛」　26秒行車影曝光

記者閔文昱／綜合報導

頭文字D真實上演？有行車紀錄器拍下，一輛轎車在行經香港石澳道時，高速甩尾過彎，結果險些與對向重型機車對撞，駕駛緊急閃避後卻失控撞上擋土牆，導致車輛先是騰空飛起後，再重重摔向地面，並沿著山壁行駛一段距離後，又撞上凸起處才停止。影片一曝光，掀起熱議。

綜合香港媒體報導，香港一名27歲的尹姓男子19日清晨駕駛自小客車，沿石澳道往石澳方向高速行駛，在過彎處甚至還一度甩尾，但卻偏移到對向車道，差點與迎面而來的重機相撞。為此，伊男趕緊將車輛轉向駛回原本道路，但疑似因車輛控制不當，導致轎車直接失控，並撞上一旁的擋土牆。

▲一名車主在山路甩尾過彎，結果為了閃避對向車衝撞擋土牆「起飛」。（圖／翻攝自YouTube／車CAM特警，下同）

根據前方車輛的後行車記錄器顯示，尹男轎車先是整輛騰空飛起，墜地後再行駛一段距離，直到猛撞山壁後才停下，不僅零件四散、車頭冒煙，雙向車道也因事故一度塞車，所幸尹男並無大礙。

影片一曝光，馬上吸引不少網友留言「騎士撿回了一條命」、「假日開石澳道真的是要自求多福，太多人自以為頭文字D」、「名符其實的飛車，可惜著陸失敗」、「車速100%技術1%，還好是自我毀滅，沒有害到其他人」、「石澳車神上神壇」、「每個禮拜例行發生」、「彎得過拓海，彎不過填海」。

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