無法「單腳站立10秒」死亡風險高1倍！　平衡感不好易中風＋失智

▲研究顯示，平衡感較好的人，身體健康狀況更好。（示意圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

國外一項最新研究指出，如果中老年人無法單腳站立並維持10秒以上，其在未來10年內死亡的可能性恐怕是正常人的2倍。研究團隊則表示，該項分析得出結論，一個人的平衡能力與其健康狀況有關。不僅如此，先前也有研究指出，無法單腳站立的人中風的機率更高，而平衡感差的人也容易引發失智。

根據《衛報》報導，一項由英國、美國、澳洲、芬蘭以及巴西各國專家所組成的國際研究小組完成了一項為期12年的研究，以調查平衡感與死亡率之間的關係。儘管這項研究是透過觀察來統計的數據，無法確定具體原因，但是仍然出現令人震驚的結果。

該項研究的結果發布在《英國運動醫學雜誌》上，研究顯示，如果一名中老年人無法單腳站立超過10秒鐘，那麼在未來10年內，他因任何原因死亡的風險則會是一般人的2倍。這項研究的結果顯而易見，因此研究人員也建議，應該將平衡感測試加入老年人的日常健康檢查項目中。

與有氧健身、肌肉力量以及靈活度不同，平衡感好的人，往往能持續維持到60歲左右，不過60歲後便開始迅速衰退。然而大部分中老年人的健康檢查中，卻都沒有包含平衡感檢測的項目。而這也被歸咎於平衡感並沒有一個標準化的測試方式，除了跌倒外，沒有一個數據能夠將平衡感與臨床結果連結在一起。

這項研究在2008年至2020年的12年間，針對1702名51歲至75歲「步態穩健」的中老年人進行追蹤調查。所有的受試者在最一開始都被要求在沒有任何支撐的情況下單腳站立10秒，當時一共有21%的人沒有通過測試。

在接下來的10年內，有123名受試者離世。研究人員考量了年齡、性別以及潛在疾病後，認為無法單腳站立10秒的人，因任何原因導致死亡的風險增加了84%。

研究團隊表示，這項研究有侷限性，因為受試者皆為來自巴西的白種人。這意味著研究結果可能不會廣泛地適用於其他種族與其他國家。

儘管如此，這項研究結果也證實，10秒的平衡感測試仍然對中老年人的死亡風險等相關數據提供了有用的資訊。

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