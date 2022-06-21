　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

無法「單腳站立10秒」死亡風險高1倍！　平衡感不好易中風＋失智

▲▼單腳站立。（示意圖／達志影像）

▲研究顯示，平衡感較好的人，身體健康狀況更好。（示意圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

國外一項最新研究指出，如果中老年人無法單腳站立並維持10秒以上，其在未來10年內死亡的可能性恐怕是正常人的2倍。研究團隊則表示，該項分析得出結論，一個人的平衡能力與其健康狀況有關。不僅如此，先前也有研究指出，無法單腳站立的人中風的機率更高，而平衡感差的人也容易引發失智。

根據《衛報》報導，一項由英國、美國、澳洲、芬蘭以及巴西各國專家所組成的國際研究小組完成了一項為期12年的研究，以調查平衡感與死亡率之間的關係。儘管這項研究是透過觀察來統計的數據，無法確定具體原因，但是仍然出現令人震驚的結果。

該項研究的結果發布在《英國運動醫學雜誌》上，研究顯示，如果一名中老年人無法單腳站立超過10秒鐘，那麼在未來10年內，他因任何原因死亡的風險則會是一般人的2倍。這項研究的結果顯而易見，因此研究人員也建議，應該將平衡感測試加入老年人的日常健康檢查項目中。

與有氧健身、肌肉力量以及靈活度不同，平衡感好的人，往往能持續維持到60歲左右，不過60歲後便開始迅速衰退。然而大部分中老年人的健康檢查中，卻都沒有包含平衡感檢測的項目。而這也被歸咎於平衡感並沒有一個標準化的測試方式，除了跌倒外，沒有一個數據能夠將平衡感與臨床結果連結在一起。

這項研究在2008年至2020年的12年間，針對1702名51歲至75歲「步態穩健」的中老年人進行追蹤調查。所有的受試者在最一開始都被要求在沒有任何支撐的情況下單腳站立10秒，當時一共有21%的人沒有通過測試。

在接下來的10年內，有123名受試者離世。研究人員考量了年齡、性別以及潛在疾病後，認為無法單腳站立10秒的人，因任何原因導致死亡的風險增加了84%。

研究團隊表示，這項研究有侷限性，因為受試者皆為來自巴西的白種人。這意味著研究結果可能不會廣泛地適用於其他種族與其他國家。

儘管如此，這項研究結果也證實，10秒的平衡感測試仍然對中老年人的死亡風險等相關數據提供了有用的資訊。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
最熱賣10款車！　它狂賣113萬台奪冠
LIVE／錄音曝光！恩恩全身紫斑衛生局要他等　侯友宜：中央說
出差偷看「家中監視器」驚見感人一幕！她揭挑老公1關鍵大加分
臨時工遭酒駕女撞飛慘死　姊姊撫屍悲痛：絕不會原諒她！
快訊／內湖小黃停路邊　驚見運將陳屍車內
快訊／恩恩媽報案音檔全曝光　侯友宜回應了
「珍寶海鮮舫」46年命運多舛！開業前大火76人死傷　沉沒南海

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無法「單腳站立10秒」死亡風險高1倍！　平衡感不好易中風＋失智

拍攝馬拉威兒童「我是黑鬼」影片涉種族歧視　中國人在尚比亞落網

媽媽正在餵奶兒子突然被搶走　村民大戰野猴1個月大男嬰重傷慘死

前Google執行長：半導體完全依賴台灣　「危害美國國安」

乾淨能源退一步？俄天然氣減供　歐洲考慮「重返」燃煤發電

1.2萬變4755萬！正妹畫家談「爺孫戀」畫價狂翻4千倍　超狂身世曝

俄諾貝爾和平獎得主拍賣獎章　31億成交創新高！全捐助烏克蘭兒童

接生30分鐘生不出來！醫生暴力亂扯　嬰兒頭斷在媽媽子宮內慘死

馬斯克兒子「變性＋改名」！　改從母姓與父親斷絕關係

立陶宛「強硬封鎖」俄外飛地跨境鐵路　莫斯科怒批：完全非法

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

巨大泡泡「封印貓勢力」　喵看傻下秒甩尾巴破解

無法「單腳站立10秒」死亡風險高1倍！　平衡感不好易中風＋失智

拍攝馬拉威兒童「我是黑鬼」影片涉種族歧視　中國人在尚比亞落網

媽媽正在餵奶兒子突然被搶走　村民大戰野猴1個月大男嬰重傷慘死

前Google執行長：半導體完全依賴台灣　「危害美國國安」

乾淨能源退一步？俄天然氣減供　歐洲考慮「重返」燃煤發電

1.2萬變4755萬！正妹畫家談「爺孫戀」畫價狂翻4千倍　超狂身世曝

俄諾貝爾和平獎得主拍賣獎章　31億成交創新高！全捐助烏克蘭兒童

接生30分鐘生不出來！醫生暴力亂扯　嬰兒頭斷在媽媽子宮內慘死

馬斯克兒子「變性＋改名」！　改從母姓與父親斷絕關係

立陶宛「強硬封鎖」俄外飛地跨境鐵路　莫斯科怒批：完全非法

李建璋／MIS-A致死率是兒童的3倍！　染疫後突發燒就要就醫

不畏3月低溫、5月梅雨　高品質「草農珠」草屯巨峰葡萄上市

郭婞淳盼運科讓更多學弟妹站上國際　笑談國訓趣事沒被司機認出

陳吉仲出關曝「確診後喉嚨非常痛」！　吃了加強止痛藥還是一樣

快篩出包！國民黨怒批「蔡政府卸責中」　要食藥署公布完整審查過程

曾架網站散播「球星不雅影片」　他撞救護車肇逃又拒絕酒測

淡水女無照酒駕撞死人！　他氣炸問蔡英文：要忍多久？

「新北獨步全台救護車派遣制度是關鍵」　戴瑋姍：侯友宜欠3道歉

女星慘死遊艇「親媽竟收富豪嫌犯當乾兒子」！淚：我愛我女兒　網全怒

黑心快篩流入市面　蔣萬安批蘇貞昌沒肩膀、不負責任

國際熱門新聞

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

台北獲全球最宜居第10名　成活成本低但有「1缺點」

中山美穗外貌走樣挨批膠味太重　IG修圖差很大

馬斯克兒子「變性＋改名」！與父親斷絕關係

史上最慘迎新霸凌　他遭強灌「家庭號伏特加」全身癱瘓

漁夫抓到4公尺長魟魚！　破世界紀錄

國際泳聯：12歲以後變性　禁止參加女子組

叫丈夫洗碗被婆婆狂罵：伺候丈夫是本份

惡夢解析！最常見情節不是被追殺

3歲女童遭玩具刺破直腸　深入體內20cm

情侶生父是同人　網傻了：雙胞胎吧

青春殺人者：美國校園槍擊案的宿命

英相強生鼻竇手術　出院休息中

拜登將展開歐洲訪問行程：可能不造訪烏克蘭

更多熱門

相關新聞

平衡感好不好？醫：看襪子就知道

平衡感好不好？醫：看襪子就知道

很多人說平衡感好的人容易暈車，也很多人認為平衡感不好的人學不會騎腳踏車，網路上流傳一個「龍伯格測驗Romberg Test」簡單4個動作就能測試你的平衡感，也有醫師分享，其實從一些生活上的小問題就可以看出平衡感好不好。

阿金新特技！頂衛生紙賣萌網笑翻

阿金新特技！頂衛生紙賣萌網笑翻

坐車就想吐！專家曝「暈車」背後原因

坐車就想吐！專家曝「暈車」背後原因

左右弓箭雙擺臂！專家授「銀髮族」防跌5口訣

左右弓箭雙擺臂！專家授「銀髮族」防跌5口訣

簡文仁教「飛機降落操」速成蜜桃臀

簡文仁教「飛機降落操」速成蜜桃臀

關鍵字：

單腳站立平衡感

讀者迴響

熱門新聞

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

BA.4、BA.5三大症狀曝　醫揭這2年齡層最嚴重

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

音樂系學生自製解放軍基地地圖

E級正妹驚爆圈內大哥「KTV包廂硬來」！火辣身材全露

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面