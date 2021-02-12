「龍伯格測驗」測試你的平衡感好不好？醫：看襪子就知道

▲平衡感好不好，看襪子略知一二。（圖／pixabay）

記者林璟倩／綜合報導

很多人說平衡感好的人容易暈車，也很多人認為平衡感不好的人學不會騎腳踏車，網路上流傳一個「龍伯格測驗Romberg Test」簡單4個動作就能測試你的平衡感，也有醫師分享，其實從一些生活上的小問題就可以看出平衡感好不好。

「龍伯格測驗」建議從最難的開始，每次達6秒以上即算過關，可以順利通過就不用往下測試！

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1. 閉眼前後站（困難度★★★★☆）

閉上眼睛時，後腳貼緊前腳腳後跟，雙手自然放下，維持身體平衡。

2.睜眼前後站（困難度★★★☆☆）

張開眼睛時，後腳貼緊前腳腳後跟，雙手自然放下，維持身體平衡。

3.閉眼單腳站（困難度★★☆☆☆）

閉上眼睛，抬起單腳到另一隻腳的膝蓋高度，雙手向前平舉，維持身體平衡。

4.睜眼單腳站（最簡單）（困難度★☆☆☆☆）

張開眼睛，抬起單腳到另一隻腳的膝蓋高度，雙手往前平舉，維持身體平衡。

▲單腳站立達不到6秒，最好注意一下小腦神經。（圖／pixabay）

如果到第4關仍無法順利過關，建議要注意小腦神經相關問題！有專家說明，小腦是人體眾多負責平衡的器官之一，從內耳開始、到腦幹、再傳到小腦，整條路徑有一個環節出現問題，平衡感就會不好。

除了趣味的龍柏格測試，台北醫學大學附設醫院復健科醫師洪維分享，一些生活上稱不上困擾的小問題其實是平衡感不好的反映，例如：常常走路走到一半，無緣無故扭到腳；或者經常襪子指尖處莫名破洞、嚴重磨損，其實這些都是因為平衡不好，導致每個踏步，腳都要多做出抓地動作而反覆摩擦所致，建議可透過單腳站立訓練平衡感，將有助於改善這些問題。