　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鎖定柴山秘境！行竊遊客機車置物箱　被逮瞎扯「來看猴子」

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄柴山秘境得天獨厚的山海景色，加上隨處可見的的獼猴，成許多民眾探訪的景點。今年2月起在秘境入口處陸續發生機車置物箱內財物遭竊案，警方成立專案小組長期蒐證後，終於鎖定一名37歲的郭姓男子涉嫌重大，持搜索票及拘票在郭男三民區的租屋處逮人，郭男被逮還瞎扯只是去看猴子，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲▼鼓山秘境竊案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲郭姓男子在柴山秘境停車場尋找下手目標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，郭姓男子自2月份起陸續在柴山秘境入口處，趁遊客前往沙灘賞景、四下無人時，針對路旁的機車置物箱下手，初步統計郭男至少涉及5起機車置物箱竊盜案。

▲▼鼓山秘境竊案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲郭男的行蹤被警方掌握。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局陸續接獲被害民眾報案，立即成立專案小組著手偵辦，發現竊嫌每次做案前都會仔細觀察及等待，再徒手扳開機車置物箱的同時，都會左右張望避免被人發現，非常謹慎小心，為了不留痕跡，也會刻意避開有監視器的地方再動手。

但百密總有一疏，警方擴大調閱周邊影像並長期蒐證後，終於確認竊嫌身分，16日中午持搜索票及拘票上門進屋逮人。

警方指出，郭男熟稔機車置物箱構造，多次輕易得手，落網的郭男矢口否認竊行，辯稱「每次去柴山秘境都是為了看風景和猴子」，當警方提供影像畫面時，郭男當場啞口無言，全案在訊後依竊盜罪嫌送辦。

鼓山分局長蔡鴻文呼籲，民眾出外旅遊停車時，車輛務必上鎖，且貴重物品應隨身攜帶，避免遭歹徒覬覦而被竊，失財又失興，警方將持續針對轄內各景點加強巡邏及守望，以確保民眾財產安全。

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
50歲男呼吸衰竭「咳出一根人蔘」！　震撼照曝
逆子稱打火機不慎掉落燒死8親人　火調專家打臉：不可能！
輪胎行縱火滅門害8死！　陳彥翔拔管甦醒了
快訊／許藍方公開帳戶餘額！　3點聲明反擊
快訊／情侶車上爭吵　妙齡女腹部中3刀不治
快訊／鐵道局施工出包！懸鋼吊掛碰撞圍籬　驚險擦撞區間車
快訊／烏來釣客被沖走！　尋獲已無呼吸心跳
女大生20歲出道拍AV　引退當作家！還入圍最高榮譽芥川賞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

KTV「瞄一眼」虎尾西螺打成一團　警噴辣椒水壓制...逮19男女

逆子辯打火機不慎掉落燒死8親人　火調專家打臉：不可能！

輪胎行縱火滅門害8死！陳彥翔拔管甦醒了　仍無法做筆錄原因曝

皮包骨3兄弟「虛弱躺地送醫」　捐款湧入...還有1年免費自助餐　

高雄「黑衣球棒隊」12人夜衝車行　砸店還亮鎮暴槍...下場曝

快訊／酒醉情侶代駕車上爭吵　妙齡女腹部中3刀...送醫不治

快訊／烏來釣客被沖走　落水處1公里外尋獲...已無呼吸心跳

鎖定柴山秘境！行竊遊客機車置物箱　被逮瞎扯「來看猴子」

連鎖商店掩護地下匯兌「還賣私菸」　一季營業額破千萬...8人落網

改裝汽機車沿街音爆吵死人　台中半年取締160案...開出37萬罰單

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

吳宗憲父病逝！享耆壽90歲　「想養他到120歲」中斷錄影北上辦後事

王心凌反差狂飆《山海》　認只有「交男友」最叛逆XD

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

KTV「瞄一眼」虎尾西螺打成一團　警噴辣椒水壓制...逮19男女

逆子辯打火機不慎掉落燒死8親人　火調專家打臉：不可能！

輪胎行縱火滅門害8死！陳彥翔拔管甦醒了　仍無法做筆錄原因曝

皮包骨3兄弟「虛弱躺地送醫」　捐款湧入...還有1年免費自助餐　

高雄「黑衣球棒隊」12人夜衝車行　砸店還亮鎮暴槍...下場曝

快訊／酒醉情侶代駕車上爭吵　妙齡女腹部中3刀...送醫不治

快訊／烏來釣客被沖走　落水處1公里外尋獲...已無呼吸心跳

鎖定柴山秘境！行竊遊客機車置物箱　被逮瞎扯「來看猴子」

連鎖商店掩護地下匯兌「還賣私菸」　一季營業額破千萬...8人落網

改裝汽機車沿街音爆吵死人　台中半年取締160案...開出37萬罰單

謝金燕睽違7年無預警公布好消息！　興奮預告：會帶媽媽一起去

范冰冰分手3年爆新戀情！摸男友凸肚「被親小手」對方身分被挖出

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場　一堆人都遇過

少時回歸倒數！成員髮色變了　成果照曝光⋯潤娥甜讚：唉唷很美

年輕人更容易腦霧！澳研究：20%長新冠患者喪失記憶超過1年

KTV「瞄一眼」虎尾西螺打成一團　警噴辣椒水壓制...逮19男女

富國最低！日本每百萬人僅246例染疫亡　專家曝「成功抗疫3關鍵」

82歲阿嬤24小時跑125公里！打破馬拉松世界紀錄　嗨喊：完全不累

重案回顧／兄弟檔搞軌「注射蛇毒殺越南妻」詐保！律師5疑點還清白

結婚11年每天抱抱！他驚覺「老婆1地方不對勁」　緊急送醫真的出事

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

社會熱門新聞

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

竹科男偷拍2女同事洗澡　判賠220萬元

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

座艙長偷情人夫機長！　被告反咬性侵

高帥工程師猝死王牌經紀人家　家屬將提告

輪胎行縱火8死！心碎爸腳穿焦黑藍白拖

輪胎店火警上千高溫　關鍵判斷找到7+1

輪胎行門口排滿花！民眾擺巧克力、娃娃悼念

輪胎行逆子「打火機燒衛生紙」縱火8死　長子確診獨坐靈堂外

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

「最強奶媽」對決小網美　罵謝薇安「愛盜圖沒品」下場曝光

更多熱門

相關新聞

2賊用砂輪機割兌幣機　「整台外帶」得手9萬

2賊用砂輪機割兌幣機　「整台外帶」得手9萬

彰化大村日前連續出現竊取兌幣機事件，警方發現2名竊賊用砂輪機把某娃娃機店兌幣機割開帶走，還到洗車場把機台割開拿走錢盒，警方鎖定2名年約40歲的廖男與周男，還發現2人為了偷錢「出頭很多」。

高雄娃娃機大盜收押　鬼扯「女友太會花錢」

高雄娃娃機大盜收押　鬼扯「女友太會花錢」

通緝男搏命奔逃被逮 理由太瞎把員警氣笑了

通緝男搏命奔逃被逮 理由太瞎把員警氣笑了

尪丟垃圾　她打開驚見「女生內褲」：黏黏的

尪丟垃圾　她打開驚見「女生內褲」：黏黏的

男遛鳥散步　被逮竟辯「天氣太熱」

男遛鳥散步　被逮竟辯「天氣太熱」

關鍵字：

柴山秘境小偷置物箱行竊被逮瞎扯看猴子

讀者迴響

熱門新聞

阿喜深夜突爆驗到「兩條線」！網狂賀tag無尊

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

啦啦隊女神被酸像懷孕！上衣一掀直接打臉

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

獨居女猝死家中！20隻貓靠「吃飼主」活命

眾量級家寧「跟男網紅出國PO文」被抓包！　掀網熱議

整棟樓聽見「打屁股聲」　她1張字條網歪樓

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

「艾美獎童星」陳屍家中得年18歲

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

竹科男偷拍2女同事洗澡　判賠220萬元

面試官問「兩口呂、三口品，五口呢」？他神回秒錄取

楊冪穿鞋「彎腰洩巨胸」截圖瘋傳

重機正妹上海出生選擇住台灣　列6點關鍵

更多

最夯影音

更多
輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人
輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面