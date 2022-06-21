1情況免擋BA.4、BA.5　專家：否則會做很多白工！疫情拉更長

記者陳俊宏／綜合報導

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5來勢洶洶，對此，中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉認為，BA.4、BA.5的致病性沒比較高，只要醫療量能沒有特別不足，台灣真的不需對BA.4、BA.5有特別作為，包括把它阻擋在國門外，這樣做只會多做很多白工，把疫情拉得更長等，更拖累國內某些特定產業。

何美鄉20日在臉書說，BA.4、BA.5病毒變異株有多可怕？又是一個熱門問題，但再怎麼熱門，也是要等到有資訊才能發言；一篇還未被同儕評審的文章，給了一些滿有用的資訊，是英國多家研究機構的合作結果，有臨床與動物（倉鼠）的資料，今天只看人的資料。

何美鄉表示，要接種三劑產生對付BA.n等Omicron病毒的中和抗體，只接種兩劑之後是沒有的；接種兩劑ChAdOx1+BNT162b2或三劑BNT162b2疫苗之後，都能使對付BA.1、 BA.2、BA.4、BA.5的中和抗體校價增加≥10倍，這樣的現象在Omicron剛出現時，也有同樣的研究結果，出現在另一篇《自然》雜誌的文章。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼國內目前仍以BA.2為主流。（圖／記者屠惠剛攝）



何美鄉指出，先感染後疫苗，或先疫苗再被感染，所產生的免疫力叫綜合免疫（含抗體與細胞，今天只看抗體），都有非常高的中和抗體產生，而且這些抗體對現有重要的BA.n幾乎都一樣高，注意，這些是需要住院的感染，要付一點代價。

何美鄉提到，但對於不需住院的輕症病人，感染BA.1、BA.2所產生的中和抗體對付BA.4、BA.5也不錯喔！所以只要你是原本健康的人，就可以用很低的代價，取的不錯的綜合免疫。

何美鄉寫道，若是在沒有接種疫苗的情況下，被BA.1或BA.2感染（若存活下來），也是可以產生對付BA.4、BA.5的抗體，只是抗體校價會很低，感染BA.1對BA.4、BA.5的抗體校價降23倍，感染BA.2對BA.4、BA.5的抗體校價降6、7倍，「奉勸你最好不要嘗試這個路徑，因為你可能會重症或不治。還是先接種疫苗，再來接觸病毒比較安全。」

何美鄉表示，另一重要資訊是BA.4、BA.5的致病性沒有比較高，BA.4、BA.5其實也沒有比較高的內在傳播性，兩者都在南非的1月（BA.4）及2月（BA.5）就出現了，現在看似異軍突出傳播，主要是藉助於BA.4、BA.5對BA.1、 BA.2的免疫逃避，所以從傳播來看，可能比BA.1、BA.2多個2成不到。

▲▼何美鄉發文分析BA.4、BA.5。（圖／翻攝何美鄉臉書）



何美鄉指出，從流感的經驗，後出現的免疫逃避株（對應到BA.4、BA.5）所產生的免疫力，對它所逃避的病毒株（對應到BA.1、BA.2）仍有保護效果，但前面出現的病毒株（免疫被逃避）所產生的抗體，不能保護後出現的逃避株；但無論如何，這些抗原性的差異現象，都可被接種三劑疫苗來彌補，所以還是要持續倡議接種疫苗。

何美鄉說，為什麼這資訊如此重要？在公共衛生防疫政策的應用是，只要醫療量能沒有特別不足，台灣真的不需對BA.4、BA.5有特別的作為，包括要特別把它阻擋在國門外，這樣做只會多做很多白工，把疫情拉得長更等，更拖累國內某些特定產業。

指揮中心20日公布境外移入再增加17例，其中有3例是BA.4、14例是BA.5，大多是從美國入境。根據統計，目前BA.4和BA.5總共累計65例，其中BA.5有54例，BA.4有11例

BA.4和BA.5來勢洶洶，有專家認為，最快2到4周就會大舉入侵台灣。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，應該不會那麼快，目前BA.2還是國內最強勢主流的病毒株；就算BA.4和BA.5會成功取代本土社區流行成為主流病毒株，應該不會是最近1、2個月內的事情。