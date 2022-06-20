台東+306疫情趨緩　縣府仍籲避免不必要活動或聚會

▲台東今日+306。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣20日新增306名確診者，273名民眾戶籍或居住地分在台東、33名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案27063人、居隔者1882人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/19下午16點為止，住院收治人數為70人、加強版集中檢疫所為39人、居家照護現管人數有3930人。

台東縣衛生局表示，縣內目前統計有8養護、6監所、2身障、1兒少群聚事件監控中，今日共新增7例確診個案。監所部分新增新增6人確診(5住民、1員工)；身障機構新增1住民確診；養護、兒少機構無新增。

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另外，中央今日也公布台東有3例本土病例確診死亡個案，第1案為91歲男性，已接種第1劑疫苗;有中風、心臟病及慢性疾病史；第2案89歲男性，無疫苗接種紀錄;無慢病史；第3案99歲男性，已接種3劑疫苗;失智、慢性組塞性肺病及慢性疾病史。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診149生、19師，累計共4448生、671師。

中央已公告5-11歲兒童疫苗第1劑滿4週後可接種第2劑，衛生局及教育處正在規劃第2劑接種場次，也會盡快公告。此外，美國已緊急授權6個月至5歲嬰幼兒可接種新冠疫苗，台灣也已通過，但仍待採購的幼兒疫苗到貨，接種期程仍到中央進一步公告。