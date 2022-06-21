更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝　醫揭這2年齡層最嚴重

記者陳俊宏／綜合報導

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5來勢洶洶，對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（21日）分享國外研究表示，BA.4、BA.5和BA.1、BA.2的症狀可能會不一樣，症狀就是更不舒服、更加嚴重，常見三大症狀是疲倦無力、咳嗽、發燒，而80歲以上、0-9歲這些族群感染症狀最嚴重。

黃軒在臉書說，一份近日法國研究的BA.4、BA.5，記錄各種年齡層的BA.4、BA.5患者，和BA.1、BA.2的各別症狀，他們發現如果跟BA.1、BA.2的所有症狀比較，BA.4、BA.5患者的臨床症狀都比較明顯。

黃軒表示，尤其是BA.4、BA.5患者的呼吸困難增加了3倍！連噁心、嘔吐也是增加了2.5倍，常見的三大症狀：疲倦無力、咳嗽、發燒；年紀超過50歲以上的人，BA.4、BA.5患者的臨床症狀，也都比較明顯；在極端兩處的年齡80歲以上、0-9歲，這些族群感染BA.4、BA.5的症狀最嚴重。

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▼BA.4、BA.5和BA.1、BA.2的臨床症狀。（圖／黃軒授權提供）



▼黃軒表示，80歲以上、0-9歲這些族群感染BA.4、BA.5的症狀最嚴重。（圖／黃軒授權提供）

黃軒指出，這些或許證實日本東京大學病毒學家佐藤（Kei Sato）研究BA.4和BA.5，對比BA.2在人類支氣管和肺泡細胞中的「傳播力更強」，在老鼠實驗中更具致病性，體重明顯下降、血氧降低，呼氣曲線更差，更出現肺泡、支氣管嚴重發炎，下呼吸道症狀可能更明顯。

黃軒提到，英國發現隨著BA.4、BA.5快速增加下，這幾個禮拜COVID19周周新增確診病例增加至33%，醫院住院率增加了23%~50%，佔床率上升了12%。

黃軒認為，這些也或許告訴我們，BA.4、BA.5和BA.1、BA.2的症狀可能會不一樣，症狀就是更不舒服、更加嚴重，很多患者又會開始湧入醫院治療了！但這些只有幾百名的研究對象，仍然需要更多的研究報告來證明。

▼黃軒說，BA.4、BA.5和BA.1、BA.2的症狀可能會不一樣，症狀就是更不舒服、更加嚴重。（示意圖／記者陳俊宏攝）



黃軒表示，但令人擔憂，我們是否也即將走入像之前Alpha、Beta 、Delta病毒的嚴重狀態呢？也許大量的「疫苗接種」和「研發新的疫苗」，才是現在和未來具體的行動吧！

指揮中心20日公布境外移入再增加17例，其中有3例是BA.4、14例是BA.5，大多是從美國入境。根據統計，目前BA.4和BA.5總共累計65例，其中BA.5有54例，BA.4有11例

BA.4和BA.5來勢洶洶，有專家認為，最快2到4周就會大舉入侵台灣。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，應該不會那麼快，目前BA.2還是國內最強勢主流的病毒株；就算BA.4和BA.5會成功取代本土社區流行成為主流病毒株，應該不會是最近1、2個月內的事情。

►本文獲得黃軒醫師授權。