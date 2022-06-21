確診會降更快　沈政男估單日跌破萬：全台染疫率17%

記者陳俊宏／綜合報導

20日新增3萬5596例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，他估算全台下行破萬時，染疫比例約17%。他也認為，不要讓人流指數回升太多，BA.4、BA.5的威脅並不大，「就因為我們已經經歷了BA.2大流行」。

沈政男在臉書說，兩天前有人聽了指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，「接下來新增有機會降到5萬以下」，便寫道周一可能降到4萬多，「不是這樣看啦！上周一已經是4萬多了，本周一當然是3萬多。我在上周一就知道本周一會是3萬多了，因為上上周一是5萬多，而上周一是4萬多，因此下周一是多少，應該會算了吧。」

沈政男指出，現在全台Rt值約0.9，以此速度要下行破萬，還要一段時間，還好接下來應該會下降得更快，因為中南部也已開始下降；他的「曲線左右對稱理論」依然成立，至今為止以5/26高峰為界，左右各24天的新增總數相差只有7%。

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▼本土疫情持續。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男提到，若以台北區（北北基宜）的曲線為模型，你看他們降到20日這樣新增7000多的時候，染疫比例不到17%，因此，全台新增降到2萬時，染疫比例也差不多如此，「我的估算是全台下行破萬時，染疫比例約17%」；至於致死率目前估算為超過萬分之15，希望每日死亡人數可以趕快降到100以下。

沈政男表示，再來講BA.4、BA.5，有人說，「喔，就快要大舉進攻過來了！而且重症很厲害！」他想問「是嗎」？南非是Omicron的發源地，疫情演變最早，當然也最值得參考，他們最早是BA.1疫情，在去年12月就達到高峰，後來也出現了BA.2，但沒有再次形成另一個高峰，就只是小小一波而已，因為重複感染非常少。

沈政男說，到了幾個月後出現BA.4、BA.5，你可以看到，新增高峰只有BA.1的3分之1，而死亡不到4分之1，顯然BA.1感染後，對BA.4、BA.5有還不錯的免疫力；現在BA.4、BA.5在南非已經過去了，每日新增不到1000。

▼沈政男貼出南非的新冠疫情曲線。（點圖可放大／沈政男授權提供）



沈政男寫道，再來講台灣，要預測會不會大流行，不能亂猜啦！你看目前BA.2的Rt值是0.9，接下來還會更低，因此，BA.4、BA.5如果進到社區，隨便抓個免疫逃脫20%，那麼Rt值頂多略高於1，是要怎麼傳開？

沈政男提到，比如BA.4、BA.5的Rt值如果是1.2，傳了90天，新增只會有200多；如果台灣從沒有BA.1、BA.2大流行，那麼BA.4、BA.5當然會大舉入侵，問題是台灣很快就會有17%人口感染過BA.2。

沈政男表示，其實你應該想到的是，如果當初在4月初維持清零，不要讓BA.2在社區傳播，那麼現在台灣要面對的就是BA.4、BA.5；總之，只要大家不要掉以輕心，不要讓人流指數回升太多，BA.4、BA.5的威脅並不大，「就因為我們已經經歷了BA.2大流行」。

►本文獲得沈政男醫師授權。