睡眠問題Out！美國NASA認證「這款」95%可提升睡眠品質

【企劃特輯】

根據台灣睡眠醫學學會的統計數字：台灣成年人中，每10人就有1人有失眠問題；台灣人難入睡、淺眠、睡眠品質不佳的比例之高，儼然已經成為「失眠之島」。專家提醒：睡眠障礙影響現代人睡眠品質，像是失眠、嗜睡、睡眠呼吸中止症等，睡眠不足不但會讓人變笨、反應遲鈍、注意力不集中，嚴重者還會有許多慢性病的發生；專家分享，睡眠品質的問題，其中有很大的比例，可以藉著調整「枕頭」來獲得改善。

▲NASA認證「舒眠減壓枕」，一顆枕頭就能改變健康，可以藉著調整枕頭來獲得改善。[官方優惠組]

「舒眠減壓枕」 95%測試者改善睡眠障礙

為了改善睡眠障礙、難入睡、失眠之苦，研究團隊運用NASA美國太空總署認證的材質，並且導入能促進皮下微循環、70%石墨烯材質，設計出一款超導石墨烯「舒眠減壓枕」。經過測試，高達95%的測試者使用後，入睡時間提早了50%以上，深層睡眠時間也增加達80%，而這款枕頭也因為效果優異，被許多醫學專業人士大力推薦。

▲石墨烯材質能促進皮下微循環，低溫遠紅外線能深入皮下7公分，讓緊繃僵硬的肩、頸、頭部在睡眠時循環順暢。 [東森購物網優惠組]

石墨烯助循環 釋放肩、頸、頭部壓力

超導石墨烯「舒眠減壓枕」導入能幫助微循環的石墨烯材質，在睡眠時，能量波可以深入皮下七公分，讓緊繃僵硬的肩、頸、頭部在睡眠時循環順暢，達到通體舒暢的效果；透過長期調整可以讓睡眠品質越來越好、思路越睡越清晰；另外，還在枕頭裡面設計一片「碟形頸托片」，模擬一雙無形的雙手，全面托著脖子，釋放壓力。

▲頭部和脊椎睡眠時呈一直線，宛如無重力狀態，有助於睡眠品質的改善。

智慧枕頭不挑人 高低隨時可調控

另外，枕頭的高度攸關睡眠品質，枕頭太低會壓迫氣管，造成扭曲，嚴重會導致睡眠中止症；而枕頭太高則容易引起頸椎病，並使得肌肉疲勞性損傷及韌帶牽拉勞損、發炎等，是引起落枕、頸椎病的常見原因之一。超導石墨烯「舒眠減壓枕」設計了調控幫浦，可以自行調整最適合的高度，調出最適合自己的枕頭。

▲超導石墨烯「舒眠減壓枕」設計了調控幫浦，可以自行調整最適合的高度，調出最適合自己的枕頭。

全新進化黑科技「太空科技枕」哪裡買?

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7M4



●東森購物特惠組：https://chshop.work/TSmTH

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●客服專線：0800-520-367

https://www.youtube.com/watch?v=2_sTZ5PXIr4