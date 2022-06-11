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睡不好吃不下怎麼辦？專家：「解決失眠」只要十分鐘

▲▼眼罩,石墨烯。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺（現改名為余泳澐）多年來飽受癌症病痛折磨，化療做了70次，一度瘦到皮包骨，臉頰凹陷、黑眼圈明顯，甚至連站都站不住，「前陣子真的很嚴重，睡不好也吃不下，我弟都叫我骷髏人！」余苑綺無奈說著。

頻繁進出醫院的生活，加上家裡還有兩個小小孩要照顧，余苑綺壓力大到心神不安，想東想西導致睡眠品質差，這樣的惡性循環對健康影響甚鉅。余苑綺身邊的親朋好友紛紛提供小妙招讓她試試，其中，許多藝人解決失眠問題的法寶：「石墨烯眼罩」在她身上發揮了莫大的功效！

石墨烯升溫快　釋放遠紅外線促進循環

PP波瑟楓妮「石墨烯4D人臉眼罩」通過衛福部核准，採蜂巢式石墨烯結構，百分之百保留石墨烯的超導特性，釋放遠紅外線波長，將能量傳導至眼部，進而在五秒內便達到眼周立即有感的升溫狀態。遠紅外線波長並可促進恢復老化破損的血管壁，達到增加血流量與流速的效果，促進血液循環。

余苑綺驚喜地發現，「用了好一陣子以後，黑眼圈有比較消，然後精神也比較好。早上起來，鼻子不會那麼不舒服。睡眠的時間真的有增加，也睡得比較好！」

▲▼眼罩,石墨烯。（圖／業者提供）

 ▲獨家4D眼鼻貼合的眼周能量點設計，仿真按摩手感猶如行動眼部SPA。【官方超值優惠組】

每天十分鐘眼部SPA　跟失眠說掰掰

專家證實，石墨烯蓄熱升溫的特性，幫助頭頸部的深層循環，有如隨時享受蒸氣按摩，「記得睡前不管怎麼樣就戴起來，很舒服，幾秒以後就自動開始加熱。」石墨烯眼罩除了使用便利外，還確保了安全性，對帶著兩個孩子的余苑綺來說，更是一大福音。

獨家穴位點設計　喚活眼部神采　舒緩疲勞

PP波瑟楓妮獨家開發出4D眼鼻貼合的眼周能量點設計，針對眼周穴位點喚活眼部神采，仿真按摩手感猶如行動眼部SPA，舒緩用眼過度的疲勞，幫助每天使用電腦、手機的現代人擺脫高眼壓與乾眼、痠澀問題。

再次出現在鏡頭前，余苑綺臉色紅潤，體力也比之前好多了。使用石墨烯4D人臉眼罩找回睡眠品質的她，白天的倦怠、情緒煩躁和難以專注等不適症狀都獲得顯著的改善。余苑綺開心分享，「釋放壓力跟睡眠，真的是非常重要的一件事情。有精神才能面對每一天的挑戰！」

▲▼眼罩,石墨烯。（圖／業者提供）

▲石墨烯4D人臉眼罩採蜂巢式石墨烯結構，百分之百保留石墨烯的超導特性。 【東森超值優惠組】

血液循環順暢　就能眼亮鼻通氣色好

血液循環變好後，不只眼部問題解決，連鼻塞的狀況都一併處理，無論是過敏性鼻炎引發的熊貓眼，或是鼻癢、流鼻水、打噴嚏等症狀，皆能有所好轉，進而改善注意力不集中以及睡眠障礙的惱人問題。

▲▼眼罩,石墨烯。（圖／業者提供）

▲遠紅外線深層穿透，就像臉部做SPA，連鼻塞都能得到改善。

▲▼眼罩,石墨烯。（圖／業者提供）

▲「PP石墨烯4D人臉眼罩」在電視節目「大老闆聯盟」中介紹獲得與會來賓的讚賞！

▲▼眼罩,石墨烯。（圖／業者提供）

▲▼眼罩,石墨烯。（圖／業者提供）

「石墨烯4D人臉眼罩」這裡買：

官方超值優惠組：https://ppweb.tw/aj7MB
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PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
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關鍵字：

失眠石墨烯石墨烯4D人臉眼罩

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