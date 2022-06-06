時尚節目「女人我最大」　曝光2022「降肉系神褲」！

【企劃特輯】

下半身修長、窈窕是每個女人的夢想，以前必需靠著運動、瘦身霜、醫美的幫助，才能達到這樣的視覺效果；台灣時尚指標節目「女人我最大」日前曝光一款好稱「降肉系」的「塑崩未來褲」，穿上之後，十秒內就能讓下半身小一號，而且就算是46腰的大尺碼都穿得進，讓這條未來褲一問世就被封為「降肉系褲王」。

時尚達人大讚：兼具塑身、恆溫、運動、時尚的「塑崩未來褲」



造型達人佑群老師也分享：這件褲子不是瘦的人才能穿，它是ONE SIZE，22~46腰都穿得下，而且非常時尚；可以上健身房穿、披上外套就變成時尚的外出服；在紡織技術的部份，布料除了斜紋加壓，還有石墨烯材質，可以達到塑型、按摩循環的效果；褲子的背面有X型支撐織法，能支撐腰部，讓腰部不容易囤積腰內肉；另外在臀部大腿的部位，有花托型支撐，可以有提臀、延伸大腿曲線的效果；小腿部分設計了石墨烯點狀加壓，能時時刻刻幫小腿按摩，沒有蘿蔔腿的煩惱；這是一件兼具塑身、恆溫、運動、時尚的「塑崩未來褲」。

▲塑崩未來褲兼具塑身、恆溫、運動、時尚，且22~46腰都穿得下。【官網優惠組】

獨家3D體雕技術 讓肉肉進去、讓曲線出來



這款塑崩未來褲花費了3000萬的研發費用、更斥資8000萬從德國引進最新的紡織機台，獨家採用了全件褲子「3D體雕的技術」，可以做到「曲線定位」、「快速拉提」的效果，穿上之後就可以明顯感受「讓肉肉進去、讓曲線出來」，下半身全方位收腰圍、縮臀、延伸大腿的效果。

▲塑崩未來褲的「3D體雕技術」，能讓任何身型的下半身都擁有S曲線。【EHS東森購物特惠組】



有氧、循環、能量按摩 「塑崩未來褲」全面進化



開發出這款「塑崩未來褲」的研發團隊表示：「塑崩未來褲」面料中的HSG+石墨烯材質是一種很特殊的物質，除了導熱快、強度高，它還會釋放出高能量的遠紅外線波，與人體的分子產生共振，增加身體的循環代謝；穿上石墨烯塑崩褲，它會產生被動式循環的效果，就像持續慢跑一樣，保持有氧狀態、提升循環，讓運動效能更好。

「養身逆齡褲」 下半身越穿越年輕

一般銀髮族缺乏運動，或是需要長時間久站的工作者，常常會有下半身循環不佳的狀況，這款塑崩未來褲除了有塑身效果，也有養生循環的功能，可以促進循環、增加代謝，幫助保持輕鬆靈活的下半身，就算久站、久坐，都不怕會腿部痠麻，也不用擔心靜脈曲張、浮腫的狀況發生。



降肉褲王「塑崩未來褲」哪裡買?



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