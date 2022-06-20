中國信託攜手國資圖　贈萬張球票推廣閱讀

▲棒籃合擊 中國信託攜手國資圖 「2022閱讀全壘打 夢想象前行」。（圖／中國信託提供）

圖、文／中國信託提供

愛運動、挺閱讀，「2022閱讀全壘打－夢想象前行」（簡稱「閱讀全壘打」）活動開跑！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）連續七年攜手國立公共資訊圖書館（簡稱「國資圖」）舉辦「閱讀全壘打」活動，今（2022）年首度串聯棒籃推廣「閱讀x運動」，由中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）明星一壘手許基宏與新北中信特攻籃球隊（簡稱「中信特攻」）最夯人氣球星魏嘉豪共同代言。首波活動由棒球先發，自今年6月28日起至8月7日止，民眾借閱書籍即能兌換中信兄弟主場球票；10月起籃球接力助攻，民眾完成任務即獲贈中信特攻主場門票，預計活動將送出逾14,000張球票。

「閱讀全壘打」今（20）日舉辦記者會，教育部常務次長林騰蛟、臺中市政府文化局局長陳佳君、運動局局長李昱叡、國資圖館長劉仲成、中國信託金融控股公司暨中國信託銀行行政長高人傑、中國信託育樂公司（簡稱「中信育樂」）董事長陳國恩及活動代言人魏嘉豪共同出席。今年活動主題為「人生教練學」，強調每個人心中都有一個教練，引領自己步上人生正軌、擁有信念。中信育樂董事長陳國恩表示，社會安全對國家十分重要，藉由運動與下一代溝通且打造正確的人生觀有其必要性，「閱讀全壘打」讓籃球、棒球不只是運動，更能發揮社會影響力，帶給臺灣更多正能量。根據國外經驗，讓孩子對運動、閱讀等活動產生興趣，是遠離毒品誘惑最好的方法，所以中國信託投注資源支持體育產業，將運動做為公益引擎，「閱讀全壘打」更串連閱讀、運動、反毒，鼓勵民眾與閱讀、運動零距離。

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「閱讀全壘打」推動迄今，足跡遍布全臺17縣市、119所圖書館，逾91萬人次參與，連結一靜一動的閱讀及棒球，文武結盟的模式獲得國際認證，經導入「社會投資報酬率」（Social Return on Investment, SROI），每投入1元可創造8.99元社會價值，原本沒有閱讀習慣的家庭，因為參加活動而走進圖書館；也有父子因「閱讀全壘打」開始討論起棒球知識，增進親子互動與感情。教育部常務次長林騰蛟肯定「閱讀全壘打」讓運動、閱讀成為時下年輕人最潮的活動；國資圖館長劉仲成力讚中國信託是最棒書友，讓閱讀成為臺灣最美麗的風景；代言人許基宏及魏嘉豪都強調參與「閱讀全壘打」推廣閱讀和運動，讓他們先發和助攻任務格外充滿意義。

「2022閱讀全壘打－夢想象前行」今年共5縣市、30所圖書館串連響應，首波活動自今年6月28日起至8月7日止，民眾至參與活動的圖書館借閱三本書並摘錄書中佳句，即可兌換中信兄弟平日主場內野門票1張；10月起由中信特攻接棒助攻。中信銀行今年第四度攜手青春博客來舉辦「閱讀全壘打─校園閱讀徵文獎勵」，號召全臺國、高中學生投稿讀後心得，得獎者有機會至臺中洲際棒球場觀賽。代言球星魏嘉豪也會前進圖書館參與親子理財講座，與理財專家對談理財觀念。更多「2022閱讀全壘打－夢想象前行」活動內容請洽官網或臉書粉絲專頁。

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