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換新書單了！線上書展優惠整理　3千家出版社萬種書籍1折起

博客來線上國際書展（圖／翻攝自博客來）

▲博客來推出「線上最強國際書展」參展書籍達5萬種。（圖／翻攝自博客來）

記者洪菱鞠／台北報導

今（6/7）是台北國際書展活動最後一天，想逛展、翻書享受閱讀樂趣的話，可得把握時間，如果來不及也沒關係，網路書店、電商書城同步舉辦線上國際書展，不僅集結千家國內外出版社可以一次逛個夠，更祭出萬種書籍全面1折起，不出門也能買到實體書展優惠，入手關注許久的書籍或是探索更多新書、好書，在家防疫照樣可以換上新書單。

博客來集結3千家國內外出版社推出「線上最強國際書展」，即日起至6月19日，達5萬種參展書籍最低1折起，同時攜手親子天下、小魯文化、小熊、字畝、上誼文化等超過100家童書出版社，規劃童書3本399元、外文童書限時限量15折起等特價書區，平均單冊特價最低69元，並不定時推出限時66折套書優惠及最新出版的童書、繪本、橋梁書、字卡遊戲書、知識漫畫、故事小說等。此外，還有電子、有聲、線上課程等數位內容服務可以隨買即讀。

Kobo國際書展全站限時75折（圖／樂天Kobo提供）

▲樂天Kobo今年在台北國際書展現場擺攤提供限定優惠，也舉辦線上國際書展限時六天全站75折。（圖／樂天Kobo提供）

樂天Kobo舉辦線上國際書展祭出全站限時75折，包括中、外文電子書、雜誌、漫畫、有聲書等，超過600萬冊享超值優惠外，站上各類書籍活動如「初夏暢銷書展單本85折」、「獨家首賣書籍85折」、「有聲書月書展單本79折起」，亦可搭配全站75折，折扣疊加使用，單筆滿額2,000元再抽樂天點數2,000點，活動只到6月7日。

樂天市場也推出線上國際書展，搭配多重好康優惠，並精選多款熱門暢銷書籍，即日起至6月8日，實體圖書最低99元起，樂天書城、時報出版66折起，滿999元領券再折100元；城邦讀書花園3本73折；樂天Kobo閱讀器滿2,500元折200元，同時再加碼單筆滿1500元送100點、使用樂天信用卡刷卡滿額再享點數10%回饋。

momo推出活動長達一個月的「2022國際線上書展」，集結天下文化、時報文化、讀書共和國、城邦等百大出版社，至6月30日以前，上萬本書籍優惠66折起，類別橫跨暢銷新書、商業理財、心理勵志、文學小說、童書教具、漫畫等，像是話題投資《NFT實戰勝經》、盧彥勳新書《生於奮鬥》、熱門動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》新集都有上架，單筆消費滿額登記再抽SYM年度新機車、10%momo幣。

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