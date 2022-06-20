基隆中和國小「曉月樓」整建啟用　林右昌恭喜獻上祝福

▲基隆中和國小「曉月樓」整建啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中山區中和國小校舍「曉月樓」進行整建，今（20日）落成啟用並舉行畢業典禮，市長林右昌向師生恭喜獻上祝福，感謝前後兩任校長的努力完成校舍改建，勉勵畢業生面對全齡學習時代，都持續學習。

林右昌致詞時表示，感謝前任校長劉汶琪任內努力爭取與細膩規劃，讓學生上課無縫接軌，現任校長賴麗雯在工程最後階段積極推進，表示中和國小空間不大，校園校舍改建非常困難，原先是沒有多功能活動中心，教育處積極規劃，市府加碼增加1000多萬元經費，後來才有了活動中心。

林右昌鼓舞畢業生，小學是重要學習階段，人格成長形塑關鍵，他勉勵畢業生在師生教誨之下，培養好的學習習慣，在面對全齡學習時代，無論在哪個人生階段，都能持續學習。他說，因應都市發展進程，市府與校方擘劃新校地，盼未來校園空間能更寬敞。

教育處表示，曉月樓整建工程總經費為6700萬元，從規劃設計、工程興建、竣工、綠建築評定和使照取得，歷時近三年時間；新大樓為地上五層建物，兼具綠能永續概念，座落於中和國小南側，將校區完整串連達到更好的融合。

中和國小原先校區小，缺乏室內運動空間，新大樓特地挑高，明亮的室內多元活動中心，並設置專用音樂教室、美勞教室、智慧創客教室、自然教室、資源班教室及專輔教室，解決學生與家長對校園長期缺乏專科教室及大型室內活動空間不足之困境，並滿足師生之期待。

活動中心挑高九米的設計、雨滴造型透光窗與百葉窗設計，使自然陽光、空氣自在流動融合。一樓戶外碎石廣場，設置溜滑梯，營造學生悠遊於樹林間，快樂學習氛圍。

今日「曉月樓」啟用典禮，首創邀請萬能科技大學帶來無人機室內花式飛行表演，展現曉月樓高挑新穎的特色，無人機將金鷹獎獲獎名單傳遞給林市長，市長再頒獎給獲獎學生，包括教育處長杜國正、現任校長賴麗雯、前任校長劉汶琪及多位議員都到場致賀。

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