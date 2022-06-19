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民進黨徵召蔡適應參選基隆市長　林右昌：建設延續不二人選

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長選戰年底登場，民進黨選舉對策委員會18日建議徵召立委蔡適應參選基隆市長，今（19日）蔡適應在現任市長林右昌陪同下，於基隆城市博覽會受訪，蔡適應感性地表示，看到基隆港飛鳶在飛行，感覺到基隆一直往前進、振翅高飛，基隆作為起點城市。林右昌表示，蔡適應是基隆建設延續的不二人選。

▲民進黨徵召蔡適應參選基隆市長 林右昌：建設延續不二人選。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲民進黨徵召蔡適應參選基隆市長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

林右昌指出，過去基隆失業率高、離婚率高、自殺率高，所有施政滿意度都吊車尾，在他就任市長前十年，國民黨更舉債超過100億元。這八年來，市府不僅將負債顯著降低，更讓城市蛻變重生，化不可能為可能，這就是執政能力展現。他認為，蔡適應是公督盟評鑑優秀立委，由他接棒基隆市政，可將擘劃好的藍圖願景繼續延續下去，他對蔡適應有信心，也對未來基隆進步有信心。

有媒體提出是否參加辯論會，蔡適應指出，他參選過多次公職選舉，每次電視台詢問辯論意願時，他都勾選同意，可惜的是國民黨對手都不願參加，他很期待就相關議題彼此討論，也認為基隆發展和進步要透過一次又一次論述讓市民看到，這也是基隆人最值得驕傲的地方。

最後，蔡適應說，從這幾天城市博覽會人潮看得出來，基隆是個活潑且充滿朝氣的城市，年底選戰最大挑戰就是不要讓基隆再走回頭路，在林右昌市長創造有史以來最棒的基礎上接棒，繼續努力。

▲民進黨徵召蔡適應參選基隆市長 林右昌：建設延續不二人選。（圖／記者郭世賢翻攝）

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